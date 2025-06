Ile Maurice: Un hiver moins froid, mais venteux avec une mer agitée

Cet hiver, Maurice se prépare à une saison marquée par des conditions climatiques contrastées. Les températures seront légèrement au-dessus des normales saisonnières. En journée, on attend environ 24°C sur le plateau central et jusqu'à 29 °C sur les côtes. La nuit, les températures avoisineront 17 °C à l'intérieur des terres et 19 °C en zones côtières. Toutefois, sous l'effet de forts anticyclones, il est possible que les maximales chutent de plus de 2 °C. Certaines nuits calmes et dégagées pourraient même voir les minimales descendre jusqu'à 9 °C dans certaines régions, indique les données de la station météorologique de Vacoas pour cet hiver.

Les précipitations devraient être proches de la normale, avec un cumul estimé à 600 mm pour la saison, soit environ 90% de la moyenne à long terme. La majorité des pluies est attendue sur le plateau central, ainsi que dans les zones Est et Sud. Les vents souffleront principalement du secteur sud-est, à une vitesse comprise entre 25 et 35 km/h. Pendant les mois les plus froids, notamment en juillet et août, le passage de puissants anticyclones au sud des Mascareignes pourrait générer un fort gradient de pression, provoquant des rafales pouvant dépasser 90 km/h dans les régions exposées.

Par moments, la mer sera localement très agitée, avec de fortes houles provoquées par l'interaction de dépressions extratropicales profondes et d'anticyclones au sud des Mascareignes. Ces vagues pourraient toucher les côtes sud et ouest de Maurice, entraînant des remontées de marée temporaires dans les zones côtières vulnérables.

Enfin, selon le rapport climatique 2024 de l'Organisation météorologique mondiale, la température mondiale a dépassé pour la première fois +1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle, accentuant les phénomènes climatiques extrêmes. Dans ce contexte, indique la station météorologique, Maurice pourrait connaître durant cet hiver des épisodes de fortes pluies, des écarts de température marqués, des vents soutenus et de fortes houles.