Algérie: Plus de 878 mille candidats entament ce dimanche les épreuves du baccalauréat

ALGER — Un total de 878857 candidats se présenteront ce dimanche aux épreuves de l'examen du baccalauréat, session 2025, à travers 2964 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national.

Les épreuves de cet examen, qui s'étaleront sur cinq jours (15-19 juin), se dérouleront sous la supervision de plus de 300 000 encadreurs au niveau national.

Les candidats auront le choix entre deux sujets puisés du programme annuel, dispensé durant l'année scolaire, dans chacune des sept filières, à savoir lettres et philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, mathématiques, technique-mathématiques, gestion et économie, ainsi que les Arts.

La session de l'année 2025 est également marquée par une "hausse sensible du nombre des candidats libres" qui a atteint "330612 candidats", selon le ministère de l'Education nationale, assurant que compte tenu de l'importance de cet examen national, toutes les mesures organisationnelles ont été prises afin d'assurer son bon déroulement.

Ainsi et pour faciliter davantage les démarches des candidats au baccalauréat, la tutelle avait assuré que les sites dédiés au téléchargement des convocations demeureront accessibles jusqu'à la fin des épreuves, pour permettre aux candidats de récupérer ce document en cas de perte.

L'Office national des examens et concours (ONEC) avait, pour sa part, exhorté les candidats à repérer à l'avance le centre d'examen afin d'éviter tout retard et à se munir de leur convocation et de la carte d'identité nationale pour les présenter à l'entrée du centre, durant toute la période du bac et ce, jusqu'à la fin des épreuves.

S'agissant des mesures visant à garantir la transparence de l'examen, il est rappelé aux candidats l'interdiction stricte d'utiliser ou d'introduire dans les centres d'examen tout moyen de communication.

Afin de sécuriser ces épreuves et garantir leur bon déroulement, quelque 22 000 agents de la Protection civile et 24 000 agents de l'ordre seront mobilisés et répartis à travers les centres d'examen.