Ile Maurice: Manifestation à Rodrigues - «Don't steal our future - Dominer bizin arete»

Les dernières mesures budgétaires ne font pas grincer des dents qu'à Maurice. Déçus et se sentant lésés par les annonces faites pour Rodrigues ainsi que les mesures et décisions prises «sans consultations avec les Rodriguais», ils étaient nombreux à descendre dans les rues hier lors d'une marche pacifique de la gare de Port-Mathurin jusqu'au Sir Anerood Jugnauth Square.

Parmi les sujets qui font rage : la hausse du prix du billet d'avion pour Rodrigues à partir du 1er octobre avec la suppression progressive de la subvention sur les billets d'avion, l'augmentation de la Passenger Service Charge et l'augmentation à Rs 200 par kilo des excédents de bagages alors que la compagnie aérienne peine à respecter ses horaires de vols ou à assurer un service de qualité. Puis, il y a l'âge de la retraite repoussée à 65 ans.

Hommes, femmes et enfants ont ainsi sillonné les rues, munis de pancartes et scandant leur mécontentement pour que leurs doléances soient entendues et prises en considération. «On a bâti ce pays, laissez-nous reposer ! Don't steal our future ! Billet d'avion Rs 9 875 non ! Excess Rs 200 par kilo non ! Vie dimounn leker fermal. Pa kas leker gran dimounn. Gov Moris bizin respe nou Human Rights For Free Mouvement ! Gov Moris pe detruir nou lindustri touris. Rodrig zame konsilte kan pran desizion. Ase kotise, laissez-nous respirer !», pouvait-on lire sur les pancartes.

Prenant la parole, une habitante, qui a suivi de près le déplacement du Premier ministre en France, a invité Navin Ramgoolam à se rendre à Rodrigues, qui se trouve juste à côté, pour écouter le cri du coeur du peuple. «Mo lam rodrige si mo la se parski vremem mo kontan Rodrig. J'espère qu'à Maurice, ils ne restent pas sourds face à ce que nous exprimons aujourd'hui. Li pa posib nou sorti lor nou teritwar pou al kot nou mem ki nou pey sa pri la pou enn biye avion. Mo espere ki Air Mauritius ousi li pa res sourd a nou demand.»