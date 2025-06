Ile Maurice: Le syndicat du personnel hospitalier tire la sonnette d'alarme sur la crise des effectifs

La Ministry of Health Employees Union est inquiète par rapport à certaines mesures du Budget 2025-26 que ce syndicat trouve «inadaptées à la réalité du terrain et qui risquent d'aggraver les difficultés déjà existantes». C'est ce qu'a déclaré jeudi, le président du syndicat, Amarjeet Seetohul, qui avait à ses côtés Percy Louis, le secrétaire, et Jhaumal Kumary, la trésorière. Le recrutement de 300 Training Nursing Officers a notamment été jugé largement insuffisant au regard du déficit structurel.

«Le ministère lui-même reconnaît un manque de 1 500 infirmiers. Former des trainees, qui ne seront opérationnels qu'après trois ans, ne résout rien à court terme», a déclaré Amarjeet Seetohul. Le syndicat appelle à un recrutement immédiat d'au moins 500 Training Nursing Officers et 300 Health Care Assistants par an, ces derniers pouvant être déployés après seulement une année de formation.

Autre point de tension : l'extension de l'âge de la retraite à 65 ans. «Travailler dans la santé est physiquement exigeant. À 50 ans, bon nombre d'agents de santé développent eux-mêmes des problèmes de santé. Cette mesure crée de la frustration», a-t-il fait valoir. Le syndicat réclame une exemption pour le personnel hospitalier et rappelle avoir déjà soumis une proposition pour un départ à 55 ans auprès du Pay Research Bureau (PRB).

L'inquiétude porte aussi sur la suppression de la Contribution sociale généralisée, perçue comme un soutien vital pour une classe moyenne touchant entre Rs 25 000 et Rs 30 000 mensuellement. «Cette décision ne tient pas compte de la réalité économique des agents de santé, qui travaillent souvent de longues heures dans des conditions difficiles», a insisté Amarjeet Seetohul.

Les représentants syndicaux plaident également pour la suppression des droits d'accise sur les véhicules pour les employés du secteur. «Pendant la pandémie, beaucoup n'avaient pas de transport. Il est vital de leur faciliter l'accès à un moyen de locomotion personnel», a-t-il ajouté. Enfin, ils pressent les autorités à publier, dans les plus brefs délais, le rapport du PRB afin d'accélérer la révision salariale. «Ce budget met les travailleurs dans une situation financière encore plus difficile. Il est temps de rectifier le tir», a conclu Amarjeet Seetohul.