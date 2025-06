Algérie: L'Observatoire national de la société civile tient sa septième session ordinaire

ALGER — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a affirmé, lors de la tenue de sa septième session ordinaire, l'importance de cette étape dans le renforcement de son action et la consécration de son rôle d'accompagnateur stratégique de la dynamique sociétale nationale, a indiqué dimanche un communiqué de cette instance.

L'ONSC "a tenu sa septième session ordinaire dans un climat marqué par l'interaction et le débat constructif. À cette occasion, le plan annuel actualisé de l'année 2025 a été présenté et adopté à l'unanimité, lequel inclut une série d'objectifs et de mesures visant à permettre à la société civile de s'acquitter efficacement de son rôle", a précisé la même source.

A cet égard, la présidente de l'ONSC, Mme Ibtissem Hamlaoui, a souligné "l'importance de cette étape dans le renforcement de l'action de l'Observatoire et la consécration de son rôle d'accompagnateur stratégique de la dynamique sociétale nationale", et réaffirmé "l'engagement de l'Observatoire à poursuivre le travail de terrain et de coordination au service des intérêts du pays", saluant, par là même, "les efforts consentis par ses membres dans la promotion de la performance associative".

Cette session a été marquée par la présentation du calendrier des activités programmées pour la prochaine période qui comprend plusieurs grandes initiatives nationales, notamment la préparation de la participation de l'ONSC aux célébrations de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, l'organisation de rencontres interactives avec les acteurs associatifs et la préparation de l'organisation des universités d'été au profit des membres de la société civile.

Cette session a également été ponctuée par un exposé détaillé sur le processus d'élaboration du rapport général des activités, en tant que document de référence permettant de suivre et de documenter les efforts et les initiatives de la société civile durant la période écoulée.

Dans ce cadre, il a été procédé à l'élection des structures du Conseil de l'ONSC, des membres de son bureau et des présidents des commissions permanentes, outre la présentation de la nouvelle composition des commissions thématiques, ce qui contribuera au renforcement de l'organisation et de la complémentarité entre les différentes composantes du Conseil, ajoute le communiqué.

La session a été sanctionnée par l'adoption d'une série de recommandations "reflétant l'esprit de responsabilité et les aspirations communes en vue de promouvoir le rôle de la société civile à travers le pays".

Les membres de l'ONSC ont exprimé ,en outre "le soutien des acteurs de la société civile algérienne à la cause du Sahara occidental et réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en cohérence avec les principes internationaux et la Charte des Nations Unies.