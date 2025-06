Algérie: Emission d'une série de timbres postaux intitulée 'femmes et hommes de théâtre'

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, samedi dans un communiqué, l'émission d'une série de timbres postaux intitulée "femmes et hommes de théâtre", et ce dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel national et par fidélité à la mémoire des symboles éternels du 4e art.

Cette série de timbres postaux "projette la lumière sur une élite de femmes et d'hommes du théâtre algérien, ayant constitué, à travers leurs oeuvres et leurs positions, des jalons essentiels dans l'édifice du 4e art en Algérie, à commencer par Mahieddine Bachtarzi, pionner du théâtre algérien et fondateur de son infrastructure, jusqu'à Aicha Adjouri dite Kelthoum, l'une des premières icônes féminines du théâtre algérien".

Cette série de timbres rend également hommage "aux figures de proue de la scène théâtrale post-indépendance, à l'image de Ould-Abderrahmane Kaki, fondateur de la troupe El-Garagouz, de Abdelkader Alloula qui alliait, dans ses œuvres, simplicité et profondeur intellectuelle, en incitant le public à la contemplation et à la prise de conscience, de Azzedine Medjoubi, célèbre comédien et metteur en scène ayant contribué significativement au théâtre algérien avec notamment la pièce "Hafila tassir", et de Sakina Mekkiou dite Sonia, comédienne et metteure en scène qui a laissé un legs artistique précieux".

Cette série se veut "un hommage à des figures artistiques ayant forgé la gloire du théâtre algérien, pour que leur message artistique et leur mémoire demeurent vivaces dans les esprits des générations actuelles et futures", conclut le communiqué.