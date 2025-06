Madagascar: Alimentation - Les enfants plus affectés par la pauvreté alimentaire

Madagascar fait toujours face au défi majeur de la lutte pour la sécurité alimentaire. En 2025, il est estimé que près de 1,8 million de personnes pourraient avoir besoin d'aide alimentaire d'urgence dans plusieurs zones du pays, notamment dans le Grand Sud et le Sud-Est.

Les enfants sont les plus affectés par la pauvreté alimentaire, celle-ci étant définie comme le non-accès à une alimentation suffisante, nutritive, sûre et adaptée aux besoins d'une personne.

Autrement dit, une alimentation insuffisante et de mauvaise qualité. Une situation qui affecte inévitablement la santé. Les enfants, dans leur phase de croissance, ont des besoins spécifiques et une non-satisfaction de ceux-ci pourrait avoir des répercussions irréversibles sur leur développement. Le plus visible est le retard de croissance. Une proportion non négligeable d'enfants de moins de 5 ans à Madagascar, sont concernés : plus de 39% sont plus petits pour leur âge.

Les principales causes de la pauvreté alimentaire sont la crise économique, les événements climatiques telle la sécheresse, les inondations, les cyclones, face auxquels les populations deviennent plus vulnérables. S'y ajoutent plusieurs autres facteurs d'ordre culturel et social tel l'inégalité des sexes et certaines pratiques culturelles. Madagascar n'était pas un pays en situation de conflit armé, ce facteur n'est pas attribuable à la pauvreté alimentaire existant dans le pays.

A l'échelle mondiale, 65% des enfants en situation de pauvreté alimentaire sont concentrés dans 20 pays dont la majeure partie, en Afrique.