Madagascar: Padel - L'Orange MPPTour 250 s'annonce explosif au Tropical Padel

Le circuit du Tropical Padel s'apprête à vibrer les 21 et 22 juin avec le deuxième tournoi 250 du circuit l'Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour). Après un premier rendez-vous acharné en avril, l'événement promet encore des affrontements intenses et un spectacle de haut niveau. Les inscriptions, ouvertes pour 24 équipes masculines et 16 équipes féminines, se clôturent ce vendredi à 12h00, avec une priorité accordée aux joueurs selon leur classement par points. Chez les dames, tous les regards sont tournés vers Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy, du club Atema, grandes gagnantes du précédent tournoi 250. Si elles se présentent, elles seront les cibles à abattre. Du côté des hommes, le duo fraternel Toavina et Tokiana Ratsimandresy, vainqueurs en avril, est attendu avec impatience par les amateurs pour confirmer leur domination.

Un retour très attendu marque également ce tournoi : Miarana Robinson, absente des terrains ces derniers mois, a fait sensation lors du récent Orange MPPTour 100 mixte. Pour ce 250, elle pourrait reformer avec sa soeur Fitia Robinson le duo redoutable qui avait marqué les esprits l'an dernier.