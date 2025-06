TUNIS — La Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis accueillera, le 24 juin 2025, une journée de présentation et de lancement de la Cartographie des politiques publiques du livre dans le monde arabe. Cet événement est organisé par l'Alliance internationale de l'édition indépendante (AIEI), en partenariat notamment avec le ministère des Affaires culturelles, de l'Alecso et de l'OIF, dans le cadre de son programme d'activités pour le mois de juin 2025.

Cet événement qui se déroulera, selon l'AIEI, en présence d'institutions publiques et d'acteurs et professionnels du secteur du livre en Tunisie, s'inscrit dans le cadre d'un programme de rencontres professionnelles réunissant du 23 au 27 juin à Tunis, 30 maisons d'édition du monde arabe et de la francophonie, représentant 17 pays : Tunisie, Algérie, Arabie saoudite, Egypte, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Liban, Libye, Mali, Maroc, Palestine, Québec, Sénégal, Syrie, Togo et le Yémen.

Ces rencontres seront consacrées aux partenariats éditoriaux solidaires entre maisons d'édition arabes et francophones, avec un accent particulier mis sur les ouvrages consacrés à la Palestine ou publiés par des éditeurs palestiniens. Elles comprendront également des ateliers autour de l'intelligence artificielle et de la bibliodiversité.

La cartographie sera présentée lors du Salon international de l'édition indépendante en ligne, Babelica, les 24 et 25 septembre 2025

La cartographie des politiques publiques du livre dans le monde arabe sera présentée par Samar Haddad (Atlas Publishing, Syrie), coordinatrice de ce projet pour le monde arabe et du réseau arabophone de l'Alliance, ainsi que par Hani Altelfah, auteur de l'étude.

Fruit d'un travail de longue haleine, la cartographie vise d'une part, à dresser un état des lieux du secteur du livre dans les différents pays arabes et à en comparer les réalités, et d'autre part, à aider les professionnels du métier à identifier les pistes possibles pour soutenir le livre, que ce soit au niveau de la production, de la distribution ou de la lecture, selon l'éditeur tunisien Nouri Abid, directeur de Med Ali Editions et membre de l'Alliance internationale de l'édition indépendante.

La journée de lancement et de présentation de la cartographie comprendra un atelier réunissant éditeurs et éditrices arabophones et francophones autour des politiques publiques du livre, à partir de cette cartographie. Les échanges porteront sur des thèmes tels que la bibliodiversité, en s'intéressant à la question d'indépendance et de perception de cette notion dans différents pays.

L'objectif est de donner visibilité à cette cartographie qui sera à nouveau présentée lors du Salon international de l'édition indépendante en ligne, Babelica, prévu les 24 et 25 septembre 2025. Il s'agit également d'entamer un travail d'actualisation de la cartographie des politiques publiques du livre en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar.

La cartographie a pour objectifs notamment de mettre à disposition des données sur les politiques publiques du livre dans les pays concernés, de favoriser le dialogue et le échanges entre les éditeurs et les institutions, de développer des outils de plaidoyer pour les éditeurs indépendants, de renforcer la circulation des livres et des idées, de promouvoir une meilleure appropriation des outils numériques par les professionnels du livre, et d'affirmer le rôle des professionnels du livre et particulièrement les éditeurs indépendants dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques publiques du livre.

Les politiques publiques du livre -imprimé comme numérique- sont définies comme l'ensemble des mesures, cadres juridiques, normes et dispositifs qui structurent et soutiennent la chaîne du livre. L'objectif étant de renforcer la filière du livre dans chaque pays et de contribuer à soutenir la production locale, à favoriser la diffusion et à garantir l'accès de tous au livre à travers notamment la mise en place de mesures réglementaires et fiscales adéquates, ainsi que par la multiplication des espaces de lecture, comme les bibliothèques publiques.

Créée en 2002, l'Alliance internationale de l'édition indépendante est un collectif professionnel qui réunit plus de 980 maisons d'édition indépendantes réparties dans 60 pays, dont la Tunisie. Elle s'articule en six réseaux linguistiques (anglophone, arabophone, francophone, hispanophone, lusophone et persanophone) et en groupes thématiques. L'ensemble de ses activités tendent à promouvoir la bibliodiversité (diversité culturelle appliquée au monde du livre) faisant référence notamment à une nécessaire diversité des productions éditoriales mises à la disposition des lecteurs.