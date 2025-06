Tunisie: Plages de Bekalta - Hausse contestée des frais de location des buvettes

Plusieurs propriétaires de buvettes situées sur le littoral de Bekalta ont exprimé leur mécontentement face à une hausse qu'ils jugent excessive des tarifs de location pour la saison estivale en cours. Selon leurs estimations, ces tarifs ont dépassé 13 000 dinars, ce qui suscite une vive inquiétude au sein de cette catégorie de commerçants. Ces derniers menacent désormais de saisir le tribunal administratif afin de faire valoir leurs droits.

Les concernés ont précisé qu'ils obtiennent leurs licences d'occupation temporaire directement auprès de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), conformément à la décision n° 406-06 du 9 octobre 2017, et non auprès de la municipalité. Ils soulignent que la taxe d'occupation est réglée à la recette des finances au profit de cette agence, qui est considérée comme la seule propriétaire officielle des plages.

Selon eux, la municipalité ne devrait percevoir qu'une taxe relative à la gestion des déchets et des débris, en échange des services qu'elle assure aux propriétaires des buvettes. Ils insistent sur le fait que toute autre taxe ou frais supplémentaire doit être clairement réglementé, transparent et conforme à la législation en vigueur, et non appliqué de manière arbitraire.

Par ailleurs, ils reconnaissent que la municipalité peut appliquer des frais additionnels liés aux licences d'occupation temporaire, mais uniquement à travers des procédures formelles telles qu'un appel d'offres ou une décision officielle définissant précisément les tarifs.

La question de l'octroi des licences pour les buvettes de plage est une source récurrente de tensions chaque début de saison estivale. Un point de discorde majeur demeure le calendrier de délivrance des licences, que les détenteurs souhaitent voir fixé dès le début du mois de juin afin d'assurer une organisation optimale.