Madagascar: Paris - Hery Rajaonarimampianina alerte sur la situation du pays

L'ancien président Hery Rajaonarimampianina a appelé à un sursaut collectif pour redonner à Madagascar sa place dans le concert des nations.

L'ancien président de la République émerge progressivement de l'ombre. A la fin de la semaine dernière, le même jour où il a déclaré avec Marc Ravalomanana le transfert de la tenue du prochain sommet de la SADC dans un autre pays, Hery Rajaonarimampianina, a livré un diagnostic sans concession de la situation actuelle du pays, tout en esquissant une « vision d'avenir fondée sur l'émergence et la renaissance nationale ». C'est à l'occasion d'une conférence-débat qu'il a organisée vendredi dernier à Paris que l'ancien chef de l'État a pris la parole devant un public de la diaspora.

Hery Rajaonarimampianina a dressé un tableau préoccupant de la réalité socio-économique du pays. Selon lui, plus de 80% de la population vit aujourd'hui dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté. Il a également mis en lumière une « inflation galopante, en particulier pour les produits de première nécessité, affectant durement le quotidien des Malgaches ». Les problèmes d'accès à l'eau potable et les délestages électriques persistants témoignent, selon ses propos, de la « dégradation de la qualité de vie et de l'échec des politiques publiques » dans les services de base. Il a également pointé la vétusté des infrastructures, notamment routières, ainsi que la situation humanitaire alarmante dans le Sud, marqué par « une menace de famine persistante et une résurgence des criquets ».

Les « secteurs clés comme l'éducation et la santé souffrent également de dysfonctionnements structurels profonds » dit-il. L'ancien président s'est inquiété de la « montée de l'insécurité, en zone urbaine comme rurale, et d'un recul généralisé de la démocratie, marqué par le non-respect des droits humains, de l'État de droit et de la Constitution ». Sur le plan économique, il a jugé que « le taux de croissance de 4% reste insuffisant » pour amorcer un véritable processus d'émergence. Il a souligné l'impact négatif du déficit énergétique sur les investissements et la performance du secteur privé, en particulier dans des filières stratégiques comme la vanille. Il a aussi mentionné la « progression préoccupante de la dette publique et la situation critique de plusieurs entreprises d'État, dont la Jirama et Air Madagascar ».

Puissance régionale

Selon lui, « la corruption généralisée », freine non seulement l'investissement, mais « mine également la confiance dans les institutions ». À cela s'ajoute « le pillage des ressources naturelles et minières, sans création significative d'emplois ni augmentation des exportations, provoquant un exode rural massif ». Il a par ailleurs rappelé que des « facteurs exogènes » comme la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique contribuent à aggraver les « fragilités existantes ».

Malgré ce tableau sombre, Hery Rajaonarimampianina a exprimé son espoir pour l'avenir.. Il a affirmé que Madagascar possède « un potentiel considérable pour devenir une puissance économique régionale ». Ce potentiel repose sur « des ressources naturelles exceptionnelles, une main-d'oeuvre qualifiée, une situation géographique stratégique, une culture riche et une biodiversité unique au monde ». Pour lui, « l'émergence » passe par la restauration des fondamentaux. Il a insisté sur la nécessité de « maîtriser les paramètres macro-économiques, de garantir l'État de droit, de renforcer la bonne gouvernance et de lutter efficacement contre la corruption ». Il a également plaidé pour une meilleure gestion de l'inflation et la fin des crises politiques cycliques.