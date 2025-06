Madagascar: Kipiky - Tifi-basy positivement salué par ses pairs

Les artistes de la musique urbaine font sensation ces deux derniers mois. Chaque morceau qui sort est plus percutant que les précédents. Apparemment, ces jeunes stars sont en feu. Remplis d'idées de créativité et d'énergie, ils captivent l'attention du public.

Au mois de mai dernier, les rappeurs ont su démontrer une grande capacité d'innovation avec des produits de qualité. Il y a 5 jours, les raggamen prennent le relais. Et leurs oeuvres secouent les dreadlocks. C'est notamment le cas de Kipiky. Étant l'un des jeunes talents de la scène dancehall de Toamasina, ce révolutionnaire anti-conformiste a dévoilé le mercredi 11 juin dernier à 11 heures précises son nouveau single « Tifi-basy » sur sa page Facebook. En l'espace de 24 heures, plus de 2 000 abonnés ont salué sa performance musicale et surtout la qualité du clip. Basta Lion, Oashna Tess et tous les connaisseurs ont été époustouflés !

Évidemment, le chanteur relate toujours la vie dans le ghetto. « L'histoire que j'ai racontée dans cette chanson, je l'ai vécue », a-t-il confié. La réalisation et le script ont été confiés à Indiano Music. Formée par une équipe sérieuse, cette boîte de production est fortement sollicitée par les jeunes stars malgaches. Les techniciens en multimédia, en illustrant des images vives et colorées, mettent parfaitement en valeur les paroles de l'interprète. En effet, Kipiky narre sa mésaventure avec un ami qu' il considère comme un frère mais qui finit par le trahir. « Nous avons mangé à la même table. On trainait ensemble... Te voilà maintenant devenu mon ennemi», a toasté le rastaman dans son couplet.

Ce genre de situation peut arriver à tout le monde. Alors, Kipiky avertit ses frangins, et ses aficionados en général. « À vrai dire, je m'adresse à une personne. Je ne le clashe pas, ce n'est pas dans mon intention. Mais j'aimerais lui dire que je savais tout dès le début. Ce son est également dédié à tous les frères qui ont subi le même sort que moi, afin qu'ils puissent prendre position. Je les avise. La vie n'est pas carrée ou ronde, elle peut être ovale, ou même en forme de trapèze. Je ne sais pas si vous me suivez ! », a-t-il signalé. Bien que sa création soit profondément ancrée dans son histoire personnelle, Kipiky lance un message universel. Autrement dit, le thème touche les auditeurs en générant une réflexion. En outre, Kipiky veut, en quelque sorte, prouver que sa musique sensibilise. Les rythmes suggérés restent dansants.

#Dorénavant, c'est kipiky tout court. Le toasteur a décidé de simplifier son nom d'artiste. « Avant c'était Kipikilahy Bandem. Mes fans ont du mal à le prononcer. En plus, ce blaze est trop long. Kipiky, c'est mieux ». En réalité, ce sobriquet signifie mèche de cheveux crépus entremêlés. Fier de sa coiffure, le rebelle de Tamaga ne compte surtout pas utiliser un fer à lisser !