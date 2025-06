Madagascar: Orange - Groupe AFD - Un partenariat stratégique pour un numérique inclusif et durable

Lors de la VivaTech 2025, Orange et le groupe Agence française de développement (AFD) ont officialisé un partenariat inédit qui place l'opérateur télécom au coeur des ambitions numériques partagées des deux groupes. Cette convention-cadre, d'une durée de trois ans, vise à renforcer les synergies entre les deux acteurs, accélérer l'inclusion numérique et soutenir le développement durable à travers des solutions innovantes dans les territoires d'intervention communs.

Signé par Christel Heydemann DG d'Orange, Rémy Rioux DG du groupe AFD et Françoise Lombard DG de Proparco, cet accord couvre 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que la Moldavie et les départements français d'Outre-mer. Il ouvre un cadre structuré pour des échanges d'expertise et la mise en oeuvre de projets conjoints, dans un esprit de coopération renouvelée.

Axes concernés

D'après les partenaires, leurs priorités sont clairement établies : inclusion numérique grâce au déploiement d'infrastructures stratégiques comme les backbones et câbles sous-marins, accès aux e-services dans l'agriculture, la santé ou l'éducation, promotion de l'inclusion financière et énergétique, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, soutien à l'innovation et accompagnement des jeunes à travers la formation et l'insertion professionnelle. La réflexion sur l'éthique des données et l'intelligence artificielle complète ces engagements. Orange, déjà fortement implanté dans la région, s'appuie sur ses ODC (Orange Digital Centers), véritables écosystèmes d'apprentissage et d'innovation ouverts à tous. De son côté, l'AFD déploie des solutions numériques pour accompagner les Objectifs de développement durable, avec un accent mis sur la souveraineté numérique et le développement responsable. Ainsi, Orange et l'AFD entendent bâtir un avenir numérique plus équitable, au bénéfice des populations locales.