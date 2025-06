Madagascar: Rugby à XV - Africa Women's Cup - Les Springbok Women écrasent les Ladies Makis et sont sacrées championnes

Clap de fin pour le tournoi Africa Women's Cup. Les Springbok Women sont sacrées championnes à Andohatapenaka, tandis que les Makis terminent quatrièmes et dernières.

Le troisième match des Ladies Makis dans le cadre du tournoi Africa Women's Cup de rugby à XV s'est soldé par une lourde défaite 61-17 hier à Andohatapenaka. Un résultat prévisible face aux redoutables Springbok Women d'Afrique du Sud, qui ont dominé la rencontre grâce à leur puissance et leur maîtrise du jeu. C'est une troisième défaite d'affilée pour les protégées d'Alain Andriamihaja, après leurs revers face au Kenya (5-28) et à l'Ouganda (20-24). En effet, la bande à Jinah Kely n'a pas réussi à imposer son jeu qu'en seconde période, laissant les Sud-Africaines prendre le contrôle et creuser l'écart.

À la pause, le score était déjà de 35-0. Malgré la difficulté, les Makis ont montré du caractère en inscrivant trois essais face à une équipe expérimentée et mondialiste. Véronique Rasoanekena a ouvert le score pour Madagascar à la 52e minute, avec une transformation réussie par Fanantenana. Six minutes plus tard, Erickah a enchaîné avec un deuxième essai, offrant un sursaut d'espoir à l'équipe malgache.

Enfin, à la 80e minute, Laurence Rasoanandrasana a inscrit le troisième essai des Makis, réduisant l'écart mais n'a pas fait trembler les Springbok. Avec trois défaites en autant de matchs, alors qu'elles avaient terminé troisièmes lors de la dernière édition sur ce même stade, les Makis doivent désormais se concentrer sur la relève et le développement de la nouvelle génération. Le Malagasy Rugby doit renforcer sa formation pour rivaliser avec des équipes africaines qui ne cessent de progresser et de se rajeunir. Les Springbok Women, quant à elles, ont réalisé un parcours sans faute, avec des victoires 19-12 contre le Kenya, 62-7 face à l'Ouganda, et 61-17 contre Madagascar. Elles soulèvent une nouvelle fois le trophée à Andohatapenaka et confirment leur statut de reines du rugby africain.