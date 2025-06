Tunisie: L'Espérance de Tunis prête à défier les géants du football mondial

L'Espérance Sportive de Tunis s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire en participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, organisée du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. Représentant le continent africain aux côtés d'Al Ahly SC, du Wydad de Casablanca et des Mamelodi Sundowns, les Sang et Or espèrent briller et confirmer leur statut de référence du football africain.

Cette édition inédite du Mondial des clubs, élargie à 32 équipes, offre à l'Espérance, quadruple championne d'Afrique, l'occasion de se mesurer à l'élite planétaire du football. Elle aura à affronter des clubs prestigieux, portés par des stars internationales et des styles de jeu diversifiés.

Versée dans le groupe D, l'Espérance croisera d'abord le CR Flamengo, géant brésilien sacré cette saison en Campeonato Carioca et en Supercoupe du Brésil, et toujours en lice en Coupe du Brésil et en Copa Libertadores.

Elle affrontera ensuite le Los Angeles FC, vainqueur de la MLS Cup en 2022 et qualifié après sa victoire en barrage contre le Club América (2-1 après prolongations).

Enfin, les Tunisiens défieront Chelsea FC, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence, devenant ainsi le seul club à avoir remporté toutes les compétitions européennes. Les Anglais viseront, aux États-Unis, un second sacre mondial après celui de 2021.

Un parcours à consolider

Pour sa quatrième participation à cette compétition prestigieuse, l'Espérance vise à franchir un cap et améliorer ses performances passées.

En 2011 au Japon, sous la conduite de Nabil Maâloul, l'EST s'était inclinée face à Al Sadd (1-2) et Monterrey (2-3), terminant 6e.

En 2018 aux Émirats arabes unis, elle s'était inclinée contre Al Ain (0-3), avant de battre le Deportivo Guadalajara aux tirs au but (1-1, t.a.b) pour décrocher la 5e place.

En 2019 au Qatar, le club s'était incliné face à Al Hilal (0-1) avant de battre Al Sadd (6-2), réalisant le plus large score jamais enregistré dans l'histoire du tournoi.

Cette année, l'Espérance débarque avec l'ambition de rallier les huitièmes de finale, portée par une saison exceptionnelle marquée par un triplé national (championnat, coupe et supercoupe), acquis sous la houlette de l'entraîneur Maher Kanzari.

Malgré une élimination en quart de finale de la Ligue des champions CAF, les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hmida affichent un moral intact pour aborder cette aventure américaine.

Le staff technique n'a pas bouleversé la préparation : entraînements réguliers au Parc B à Tunis, suivis d'un stage à Detroit, sans programmation de matchs amicaux. L'effectif n'a pas connu de grands changements, à l'exception des départs de Larry Azouni, Ilyes Bouzayene et Mohamed Mouhli.

La formation tunisienne pourra néanmoins compter sur des éléments-clés comme les Brésiliens Yan Sasse et Rodrigo Rodrigues, les internationaux algériens Mohamed Amine Tougai et Youcef Belaïli, ainsi que le capitaine Ben Hmida.

L'Espérance entamera son tournoi le 17 juin face à Flamengo au Lincoln Financial Field de Philadelphie, avant d'affronter le LAFC le 20 juin au GEODIS Park de Nashville, puis Chelsea le 25 juin à nouveau à Philadelphie.