Afrique: Mondial des clubs - Al Ahly piétine d'entrée face à l'Inter Miami

À Miami, les champions d'Égypte ont manqué le coche, samedi. Face à l'Inter Miami, Al Ahly a été tenu en échec (0-0) dans une rencontre où les regrets dominent, à commencer par ceux de Wessam Abou Ali.

Le décor était planté : une chaleur étouffante, un public aux couleurs rouges venu en nombre, et une première prometteuse pour le nouveau coach d'Al Ahly, José Riveiro. Mais la fête espérée par les Cairotes a tourné court. Incapables de convertir leur domination, les Égyptiens ont laissé filer deux points précieux dans ce Groupe A du Mondial des clubs.

« On a laissé échapper la victoire »

L'attaquant palestinien d'Al Ahly, Wessam Abou Ali a rapidement cru ouvrir le score... avant que son but ne soit logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Frustrant, à l'image de la première période où les Cairotes ont manqué d'efficacité.

« On aurait pu en mettre trois ou quatre en première mi-temps, confie Abou Ali. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Nos supporters ont été incroyables, mais ça n'a pas suffi. »

Même son de cloche du côté de José Riveiro, pour qui cette première sortie officielle à la tête d'Al Ahly avait des allures de rendez-vous manqué. « On a eu le contrôle en première période, mais on s'est un peu relâchés ensuite, explique le technicien espagnol. Quelques erreurs de relance, un peu de nervosité... et surtout, on a manqué de justesse dans le dernier geste. »

Le tournant du penalty manqué

La bascule aurait pu se faire juste avant la pause. L'entrée d'Ahmed « Zizo » Mostafa dynamise l'attaque égyptienne, et l'ailier obtient un penalty. Mais Mahmoud Hassan « Trézéguet », choisi pour l'exécuter, bute sur Oscar Ustari, le gardien argentin d'Inter Miami, impeccable sur sa ligne. Un arrêt décisif.

« S'il rentre, c'est un autre match », lâche Riveiro, fataliste. « Mais il y a tout de même des choses positives à retenir. »

El Shenawy impérial

Malgré ce coup de froid, Al Ahly a tenu jusqu'au bout grâce à un Mohamed El Shenawy des grands soirs. Le capitaine égyptien a multiplié les parades, notamment en fin de rencontre, où il s'illustre par un réflexe exceptionnel sur une tête à bout portant. Un point sauvé. Et un soupir de soulagement.

« L'Inter est une très bonne équipe, reconnaît le portier. On a bien géré la première mi-temps, mais la chaleur et la pression nous ont un peu coupé les jambes ensuite. Au moins, on n'a pas perdu. »

Déjà dos au mur ?

Avec ce nul, les deux formations comptent un point chacune, tandis que Palmeiras et Porto doivent encore entrer en lice. Le prochain rendez-vous des Égyptiens est d'ores et déjà crucial : ce sera le 19 juin face aux Brésiliens de Palmeiras. Une victoire semble impérative pour envisager une qualification.

« On va se préparer avec sérieux, promet Abou Ali. Palmeiras, c'est solide, mais il faut espérer que cette fois, la réussite sera avec nous. »