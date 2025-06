Ethiopie: Le président Taye a inauguré 22 projets à l'Université de Gondar

Addis-Abeba — Le président Taye Atske-Selassie a officiellement inauguré aujourd'hui 22 projets réalisés par l'Université de Gondar.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de hauts responsables fédéraux et régionaux, dont le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, et le vice-Premier ministre, Temesgen Tiruneh.

L'université a inauguré ces projets, d'une valeur de plus de 4 milliards de birrs, afin de fournir des services au public dans le cadre des célébrations de son 70e anniversaire et du 100e anniversaire de son hôpital universitaire.

Parmi les projets notables figurent un centre de radiothérapie oncologique, une usine de production d'oxygène médical, une usine de fabrication de prothèses, un laboratoire préclinique, des écoles communautaires, des projets de développement du campus visant à favoriser l'innovation et la recherche, ainsi que des initiatives axées sur la numérisation et l'automatisation des systèmes.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le président Taye Atske-Selassie a transmis un message affirmant que l'Université de Gondar se trouvait à un tournant historique.

Il a appelé l'université à s'efforcer de maintenir la qualité de son enseignement et de renforcer ses liens avec la communauté afin de rehausser le nom et l'honneur de l'Éthiopie à l'échelle mondiale.

Le président a souligné que l'hôpital universitaire est un phare médical et un symbole de guérison et de rétablissement pour la communauté locale depuis un siècle, en plus d'être un centre d'excellence ayant formé des professionnels de renom.

Il a souligné que le parcours de l'université en matière de savoir et d'enseignement, entamé il y a 70 ans, a permis de générer des solutions et de former des citoyens essentiels au bien-être de la nation.

Il a également indiqué que l'université a réalisé des progrès significatifs et louables au cours de la dernière décennie.

Le président Taye a attribué ce succès aux efforts de collaboration entre la direction de l'université et la communauté, soulignant la nécessité de renforcer et de maintenir cette synergie de modernisation.

Il a également salué l'extraordinaire sentiment d'appartenance de la communauté de Gondar envers l'université, la décrivant comme un exemple particulier du cheminement des Éthiopiens vers l'unité.