Burkina Faso: Usage des balances conformes et certifiées - L'ABNORM sensibilise les commerçants avant la répression

L'Agence de normalisation, de la métrologie et de la qualité, (ABNORM) mène du 12 au 17 juin 2025, à Ouagadougou, une campagne de contrôle et de sensibilisation des commerçants en vue de promouvoir l'usage des balances conformes et certifiées. L'activité a été lancée au marché des fruits et légumes, près de l'aéroport de Ouagadougou.

Dans le cadre de ses activités visant à promouvoir la qualité et accompagner le secteur privé, l'Agence de normalisation, de la métrologie et de la qualité, (ABNORM), mène du 12 au 17 juin 2025, à Ouagadougou, une campagne de contrôle et de sensibilisation à l'endroit des commerçants dans l'optique de promouvoir l'usage des balances conformes et certifiées, conformément à la règlementation en vigueur.

Le Directeur général (DG) de l'ABNORM, Habraham Somda, a procédé au lancement officiel de l'activité, jeudi 12 juin, au sein du marché des fruits et légumes situé à proximité de l'aéroport de la capitale burkinabè. A cette occasion, l'équipe de l'ABNORM a échangé avec les vendeurs et vendeuses autour des enjeux liés à l'utilisation d'instruments de mesure homologués. Elle a en outre vérifié la conformité des balances et prodigué des conseils aux commerçants afin que les instruments de mesure déclarés conformes par l'ABNORM soient la règle dans les marchés et Yaar.

« Il ressort du constat dans les marchés que de nombreux commerçants utilisent des balances non vérifiées. D'autres n'utilisant pas de balances, estiment les quantités des produits vendus. Il y a donc des écarts de mesure, la concurrence déloyale et une hausse injustifiée des prix au détriment des consommateurs», a déploré le DG, Habraham Somda.

L'obligation est faite de vendre en kilogramme

Pour lui, l'ABNORM en tant que structure nationale de la métrologie se devait d'agir d'abord par le contrôle, l'information et la sensibilisation. Il a ajouté que l'ABNORM dispose des étiquettes de couleur verte et rouge. A l'écouter, l'apposition de l'étiquette verte signifie que la balance est conforme et peut être utilisée dans les transactions commerciales ; par contre l'apposition de l'étiquette rouge matérialise la non-conformité.

« Les vendeurs, les bouchers, les gérants d'alimentations et mêmes les services de la santé publique ont l'obligation d'utiliser des balances vérifiées et déclarées conformes par l'ABNORM dans les transactions commerciales et de se faire vérifier chaque année », a-t-il lancé.

Et d'ajouter qu'après la phase de sensibilisation, les contrevenants se verront infliger des sanctions en fonction du degré de l'infraction. M. Somda a appelé les commerçants à se conformer à la réglementation, car ils sont les premiers garants de la confiance de leurs clients et d'une transaction commerciales équitable.

Selon le technicien supérieur à la métrologie, Bakary Coulibaly, la vérification de la balance obéit à des étapes. « On fait des essais de justesse et de fidélité avec nos poids marqués. Si les valeurs qui sont données par la balance sont conformes aux valeurs de nos poids, il y a conformité. Pour celle non-conforme, il y a des écarts à respecter qu'on appelle des tolérances. L'instrument qui ne respecte pas les tolérances est déclaré non-conforme », a-t-il expliqué. M. Coulibaly a invité les commerçants à acquérir d'abord un instrument de mesure parce que l'obligation leur est faite de vendre en kilogramme.

A l'image de Moussa Ouédraogo, vendeurs d'oignons et de pommes de terre, les commerçants du site visité ont apprécié positivement l'initiative de l'ABNORM qui vise à garantir la confiance de leurs clients et protéger les consommateurs. « Ici, je vends honnêtement mes produits, mais je ne savais pas que je devrais faire contrôler ma balance. Désormais, je m'y conformerai, car il y va aussi de mon intérêt. Je félicite l'ABNORM et l'encourage à poursuivre dans cette dynamique », a-t-il déclaré.