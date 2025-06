Afrique: Tunisie-Mauritanie - Vers un partenariat renforcé dans le domaine agricole et de la santé animale

Le renforcement des échanges commerciaux de produits agricoles entre la Tunisie et la Mauritanie ainsi que les opportunités d'investissement dans le secteur agricole ont été au centre d'un entretien tenu samedi à Tunis entre le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, et le ministre mauritanien du Développement de l'élevage, Mokhtar Ould Gaguih.

Cette rencontre s'est déroulée en marge de la conférence régionale « Une seule santé » dédiée à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). À cette occasion, les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la production animale, de la santé vétérinaire, et du transfert de technologies agricoles afin d'améliorer les rendements et la qualité de production.

Ils ont également convenu de mettre en place des sessions de travail à distance pour identifier les axes prioritaires de coopération et élaborer un programme d'action conjoint.

Les travaux de la conférence « Une seule santé » ont par ailleurs démarré samedi à Tunis, avec la participation de ministres et de hauts responsables représentant 14 pays, ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales.