Tunisie: Accès aux soins dans le privé - Les cliniques préfèrent le règlement en espèces

Le nouveau système de paiement par chèques a été mis en place pour apporter plus de transparence et de rigueur aux transactions commerciales et financières et éviter autant que possible les opérations de fraude et d'arnaque qui peuvent conduire à la case prison par le biais de ce mode de paiement.

Depuis son entrée en fonction, le recours à la nouvelle plateforme a soulevé plusieurs réticences quant aux nombreuses restrictions qui ont été imposées dont la définition d'un plafond précis qui ne doit pas être dépassé ainsi que la présence obligatoire de provisions dans le compte lors de l'émission d'un chèque en plus de l'interdiction d'émettre des chèques antidatés répartis sur plusieurs mois, causant, non seulement, un ralentissement de l'activité de plusieurs petites entreprises mais également l'explosion de la circulation des liquidités sur les circuits officiel et non officiel, ce qui a augmenté le risque de voir le taux d'inflation partir en hausse.

Toutefois, le revers de la médaille dans tout cela, c'est bien la réaction de nombreuses cliniques, qui voulant couper court à tout problème, ont décidé de rejeter ce nouveau mode de paiement, en refusant le règlement par chèque et en exigeant désormais le paiement en espèces des frais d'hospitalisation, plaçant dans une situation délicate des patients qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de régler en espèces les frais de leur hospitalisation dont le coût est très élevé.

Le nouveau mode de paiement par chèques est-il devenu une entrave au droit de se soigner dans les établissements hospitaliers privés, haussant ce dernier au rang de luxe inaccessible pour le citoyen lambda? Il serait vraiment temps que des solutions arrangeant les deux parties soient trouvées car l'accès aux soins que ce soit dans le public ou le privé est un droit inaliénable.