Maroc: Sous les étoiles de la Tanger Fashion week - Luke Evans, Chopard, Vivienne Westwood, une nuit étincelante pour la Fondation Lalla Asmaa

La Maison Chopard a offert, jeudi soir au Palais Moulay Hafid de Tanger, un somptueux dîner de gala au profit de la Fondation Lalla Asmaa, dans le cadre de la Tanger Fashion Week.

Tenu sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, le dîner de gala intervient en soutien aux actions menées par la Fondation en faveur des enfants malentendants et implantés cochléaires.

Cet événement caritatif majeur, qui a réuni le gotha de l'aristocratie internationale, les grandes familles marocaines, ainsi qu'un parterre de personnalités du cinéma, de la mode et du luxe, a été marqué par la présence de Luke Evans, star internationale du cinéma et icône de style, sensible à la cause défendue par la Fondation, ainsi que Carlo D'Amario, Chairman de Vivienne Westwood, Nelly Karim, actrice égyptienne, Mayssa El Marghibi, animatrice et productrice marocaine, Farah El Dibany, cantatrice franco-égyptienne, Sofyann Salah, directeur international de la haute joaillerie Chopard et la Comtesse Isabelle de Bigault de Casanova.

La soirée a été rythmée par un défilé exceptionnel de haute couture de la collection "Caroline's" Maison Chopard et de haute joaillerie Chopard, dans le cadre enchanteur du Palais Moulay Hafid, lieux majestueux et écrin idéal pour sublimer les créations les plus prestigieuses.

S'exprimant à cette occasion, l'acteur international Luke Evans a exprimé sa reconnaissance aux efforts et aux actions remarquables menées, en Afrique et à l'international, par la Fondation Lalla Asmaa, en faveur des enfants sourds et malentendants.

Cette soirée d'élégance, de mode, mais surtout de générosité, est l'occasion de s'inspirer les uns des autres et de "réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons soutenir davantage cette cause", a-t-il souligné, ajoutant : "Si nous travaillons ensemble, collectivement, où que nous soyons dans le monde, nous pouvons faire la différence".

Pour sa part, M. Salah a fait savoir que ce dîner de gala, organisé au profit de la Fondation Lalla Asmaa, se veut l'occasion de mettre en avant le "travail émouvant" accompli par la Fondation en faveur des enfants sourds et malentendants, à travers une prise en charge complète et humaine.

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la visite effectuée le matin au Centre "Princesse Lalla Asmaa pour enfants sourds" de Tanger, au cours de laquelle les invités ont pris connaissance des services fournis par l'établissement, affirmant que la Maison Chopard est fière de soutenir les efforts humanistes de la Fondation en faveur de l'épanouissement des enfants sourds et malentendants.

Bien plus qu'une initiative caritative, la Fondation Lalla Asmaa incarne un projet de société global, qui oeuvre pour l'inclusion des enfants sourds et malentendants à travers une prise en charge complète, humaine et innovante.

De la chirurgie de l'implant cochléaire à l'accompagnement pédagogique, médical et familial, la Fondation accompagne chaque enfant et sa famille, dans un parcours sensible vers l'audition, la parole et l'autonomie.

Sous la présidence active de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, la Fondation est devenue un modèle national et international, défendant les droits fondamentaux des enfants : celui d'entendre, de s'exprimer, d'apprendre et de s'épanouir avec dignité.

Le choix de la Fondation s'inscrit pleinement dans les valeurs portées par cet événement: humanité, transmission et inclusion. Son travail remarquable auprès des enfants sourds et malentendants, dans le cadre d'un plan national structuré, en Afrique et à l'international, en fait un modèle de référence en matière d'éducation inclusive et de transformation sociale.

Ce dîner de gala incarne ainsi l'esprit de la Tanger Fashion Week: mobiliser le luxe au service de l'enfance, de l'inclusion et du progrès social, dans un dialogue fécond entre les univers de la création et ceux de l'action humanitaire.

Cette édition de la Tanger Fashion Week vient également conforter le positionnement de la ville du Détroit comme l'une des scènes montantes du luxe, de la mode et de la création solidaire en Afrique et dans le monde.