Maroc: Agadir - Une campagne de don de sang pour renflouer le stock régional

Une campagne de don de sang a été organisée du 11 au 13 juin à Agadir, dans le cadre des efforts visant à renflouer le stock régional de cette matière vitale.

Organisée à l'initiative de l'Association pour la protection de la vie et de la santé, en partenariat avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale à Souss-Massa, et en coordination avec l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés, cette campagne fait partie d'une série d'initiatives visant à encourager les citoyens à faire don de leur sang et de les sensibiliser à l'importance de cette action humanitaire pour sauver des vies.

Cette action solidaire qui a permis la collecte de plusieurs poches de sang, entend ainsi à contribuer à la consécration de la culture du don de sang, qui a des effets bénéfiques aussi bien pour les bénéficiaires que pour la santé des donneurs, et assurer des quantités supplémentaires de poches de sang pour sauver la vie des patients en urgence et des blessés, rapporte la MAP.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés à Souss-Massa, Abdelatif Amoum a indiqué que cette campagne s'assigne pour objectif de renflouer les réserves de sang et d'encourager les citoyens à participer à cette action de solidarité sociale pour sauver des vies.

De leur côté, des participants à cette campagne ont exprimé leur fierté de contribuer à cette initiative humanitaire, invitant tous les citoyens à s'engager dans cette culture, compte tenu de ses avantages inestimables pour la santé et la société.

La campagne a constitué aussi une occasion pour fournir des informations médicales sur le don de sang et sensibiliser les participants, en particulier les jeunes, afin de les encourager à donner leur sang et à en faire une pratique régulière, responsable et encadrée.