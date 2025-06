Maroc: CIH Bank et Visa s'associent pour accélérer l'innovation en matière de solutions de paiement

CIH Bank, pionnier de la transformation digitale du secteur bancaire marocain, et Visa, leader mondial des paiements numériques, ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique à long terme visant à accélérer l'innovation en matière de solutions de paiement.

Cette collaboration permettra d'offrir aux clients de CIH Bank des expériences de paiement numérique enrichies, plus fluides et hautement sécurisées, indique un communiqué conjoint de CIH Bank et Visa.

S'appuyant sur l'expertise technologique mondiale de Visa et l'agilité reconnue de CIH Bank, ce partenariat stratégique permettra d'introduire une nouvelle génération de solutions de paiement.

Ces innovations répondront aux attentes évolutives des consommateurs marocains, en quête de simplicité, de rapidité et de sécurité renforcée pour leurs transactions quotidiennes, aussi bien au niveau national qu'international, rapporte la MAP.

L'objectif est de propulser l'expérience client vers de nouveaux sommets, en facilitant davantage l'accès aux paiements numériques. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie de CIH Bank, axée sur la digitalisation et l'amélioration continue du parcours client. En unissant ses forces à celles de Visa, la Banque franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l'innovation financière au Maroc.

Cette collaboration stratégique se traduira pour les consommateurs marocains par un accès à des paiements numériques parfaitement intégrés à leurs usages quotidiens. Ensemble, CIH Bank et Visa préparent activement le lancement de nouvelles offres qui viendront enrichir et dynamiser l'écosystème des paiements au Maroc.

Citée dans le communiqué, Mme Amal Mouhoub, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Marketing et Communication, a déclaré : "Ce partenariat avec Visa incarne notre engagement à proposer à notre clientèle des solutions de paiement innovantes, adaptées aux nouveaux usages".

"En unissant nos expertises, nous ambitionnons d'offrir à nos clients le meilleur de la technologie, à travers des expériences de paiement toujours plus simples, rapides et sécurisées. Notre collaboration avec Visa vient renforcer davantage notre position de banque pionnière au Maroc, déterminée à offrir à chaque client une expérience digitale inégalée", a-t-elle fait savoir

De son côté, M. Sami Romdhane, Directeur Général de Visa au Maroc, a dit : "Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à CIH Bank, un acteur qui démontre un leadership et un engagement constants dans la digitalisation du secteur financier marocain. CIH Bank joue un rôle moteur indéniable dans cette transformation, et chez Visa, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter notre soutien à ces efforts".

"Grâce à nos innovations technologiques de pointe et notre expertise mondiale, nous allons œuvrer conjointement pour offrir des solutions de paiement qui ne sont pas seulement pratiques et fluides, mais qui garantissent également les plus hauts standards de sécurité, pour une expérience utilisateur sans couture et en toute confiance", a-t-il ajouté.

CIH Bank est une banque universelle destinée aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises, ainsi qu'au secteur de la promotion immobilière. Grâce à un large éventail de produits et de services bancaires, la Banque couvre différents domaines d'expertise, répondant ainsi aux divers besoins de sa clientèle.

Pour sa part, Visa est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires.