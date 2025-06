Afrique: De Goma en RDC au Cap en Afrique du Sud, l'odyssée d'un jeune Congolais qui pédale pour la paix

Un jeune athlète de 23 ans de RDC s'est lancé le pari fou de relier Goma, sa ville d'origine, au Cap, en Afrique du Sud, et ce à vélo. Une traversée de près de 5 000 km appelée « Pedals for Peace », (« Pédaler pour la paix » en français). Pour oublier, un tant soit peu, les mauvaises nouvelles en provenance de son pays et diffuser un message de paix et d'unité.

Déjà 2 600 km parcourus. Actuellement en pause dans la capitale zambienne, Lusaka, Miguel Masaisai raconte s'être lancé sur la route le 17 mai : « La première étape était la traversée du Rwanda qui m'a pris juste deux jours. »

Rwanda, Tanzanie, Zambie... Miguel égrène les noms des différentes villes et villages qu'il a traversés, parfois sous un soleil de plomb, zigzaguant entre les nids de poules et les camions transporteurs de marchandises. Et parfois, seul, comme dans un parc naturel en Tanzanie. « Il y a un jour, j'ai crevé en plein milieu d'un parc, raconte-t-il. Heureusement, j'ai le matériel pour changer les pneus. Pour moi, c'était un danger, parce que je peux rencontrer des animaux sauvages, de mauvaises personnes... Cela fait partie des difficultés ».

Accompagnée à son arrivée à Lusaka par des jeunes venus à sa rencontre

Qu'importe. Miguel, habillé de son cuissard aux couleurs de la République démocratique du Congo, diffuse sur son passage un message de paix et d'unité dans les communautés qui l'accueillent pour la nuit. Sur le réseau social Instagram, il raconte son voyage et invite les jeunes des différents pays à venir à sa rencontre. « Avant mon entrée ici à Lusaka, à 55 kilomètres, des jeunes m'ont interpellé, affirme-t-il. Ils m'ont demandé si j'étais bien Miguel Musaisai. Ils étaient venus de la capitale spécialement pour moi et pour m'accompagner jusqu'à Lusaka ».

Une expérience que le jeune athlète, avec ses seules jambes pour pédaler, compte bien renouveler avant son arrivée au Cap, qu'il espère atteindre dans un mois.