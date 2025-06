Afrique de l'Ouest: Kalidou DIALLO, Directeur Général de CGF BOURSE - ' La BRVM devient progressivement plus attractive, plus liquide et plus accessible '

interview

La performance est impressionnante. Avec plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, un capital social de 1,5 milliard FCFA ; 800 milliards FCFA d'actifs sous gestion, sans compter plus de 111 milliards de FCFA de dividendes versés en 10 ans et 86 milliards de FCFA d'intérêts sur obligations payés en 10 ans ; la CGF Bourse, avec ses 3 agences entre Dakar et Abidjan est véritable une success story.

Avec un tel pedigree, ce n'est pas une surprise qu'elle reçoive la distinction de « Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'UEMOA ». Cette distinction a été décernée au cours de la 6ème édition des BRVM Awards 2025 qui s'est tenue les 29 et 30 avril dernier à Cotonou, au Bénin.

L'événement a marqué en effet, la consécration, comme les chiffres en attestent, de la première Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) agréée par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés en 1998. L'arrivée en février 2024, du nouveau Directeur Général, Kalidou Diallo, marque un tournant stratégique pour CGF Bourse, avec une vision à la pointe de l'innovation et une approche axée sur le client, qui ont permis de renforcer les services offerts et d'améliorer l'expérience des investisseurs. Dans cette interview qu'il a bien voulu accorder au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos) , Kalidou Diallo trace les contours des nouveaux défis qui attendent CGF Bourse.

Entretien

CGF BOURSE vient d'être élue Meilleure SGI de l'UEMOA lors des BRVM AWARDS 2025. Que représente pour vous et pour votre équipe une telle distinction ?

Cette distinction est à la fois un honneur et un signal fort adressé à l'ensemble de notre écosystème. Être consacrée Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation de l'UEMOA est en effet, une reconnaissance de notre excellence opérationnelle, de notre rigueur stratégique, et de notre capacité à innover en permanence.

Mais au-delà de l'émotion, il faut la comprendre comme une récompense collective, car elle met en lumière l'implication quotidienne de nos équipes, toutes mobilisées autour d'un même objectif qui est de rendre la finance plus accessible, plus experte et alignée sur les enjeux économiques actuels.

Quels profils de clients accompagnez-vous, et quelles solutions leur proposez-vous ?

Notre clientèle est composée de profils variés, comprenant :

Des investisseurs institutionnels : banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite...

Des entreprises, grandes ou en forte croissance, à la recherche de solutions de financement sophistiquées

Et une part croissante d'investisseurs individuels, souhaitant optimiser la gestion de leur épargne.

À chacun de ces profils, nous proposons une offre personnalisée articulée autour de la structuration de financements, de la gestion d'actifs, de l'accès au marché boursier, de l'investissement en Fonds Commun de Placements, ainsi que de l'exécution d'opérations sur titres.

Notre véritable atout réside, en fait, dans la complémentarité de nos expertises : ingénierie financière, conseil stratégique, intermédiation, le tout ancré dans une connaissance fine du marché régional.

L'activité de banque d'affaires semble être centrale dans votre stratégie. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Effectivement, la banque d'affaires est au coeur de notre développement. Elle nous permet de jouer un rôle structurant dans l'économie régionale en facilitant l'accès au financement pour les entreprises.

Nous intervenons sur des levées de fonds, des émissions de titres (actions, obligations, sukuks), le financement de projets structurants, des fusions-acquisitions...

Grâce à notre ingénierie financière, nous créons des ponts entre capitaux privés, besoins de financement et projets à fort impact. Et ce rôle d'architecte financier, nous le jouons avec une vraie vision long terme.

Que dit ce prix de votre vision de la finance en Afrique de l'Ouest ?

Ce prix dit une chose simple. C'est-à-dire que l'on peut réussir à concilier exigence, innovation, proximité et impact. A CGF BOURSE, nous croyons profondément que la finance est un levier de transformation, un outil de développement.

Notre ambition est d'ouvrir davantage la finance aux entreprises locales, aux jeunes investisseurs, à la diaspora, mais aussi d'accompagner les transitions économiques du continent. Ce prix valide, en outre notre trajectoire, mais il nous engage aussi à aller encore plus loin.

Comment CGF BOURSE se différencie-t-elle des autres SGI de la sous-région ?

A CGF BOURSE, notre singularité repose sur une approche profondément personnalisée, une capacité éprouvée à structurer des opérations financières complexes, et une culture de l'innovation continue. Ainsi, nous avons su bâtir une équipe pluridisciplinaire aux compétences complémentaires - en ingénierie financière, analyse de marché, conformité, gestion d'actifs - pour offrir à nos clients des solutions taillées sur mesure.

Loin d'être de simples exécutants de transactions boursières, nous nous positionnons comme de véritables partenaires stratégiques pour les entreprises, les investisseurs institutionnels et les particuliers.

Cette approche nous permet d'aller au-delà des attentes classiques du métier, en apportant une réelle valeur ajoutée. Nos plateformes digitales, comme CGF ACCÈS, et nos contenus pédagogiques accessibles à tous, renforcent également notre capacité à démocratiser l'investissement et à élargir l'accès aux marchés financiers.

Comment anticipez-vous l'évolution du marché financier régional, et quel rôle CGF BOURSE entend-elle y jouer ?

Nous sommes aujourd'hui optimistes quant à l'avenir du marché financier régional. Une dynamique forte est à l'oeuvre, et elle s'exprime à travers une volonté politique affirmée, des réformes structurantes, d'une part, et d'autre part, un élargissement de la base d'investisseurs, et une montée en puissance de l'épargne locale. La BRVM devient progressivement de plus en plus attractive, plus liquide et plus accessible, notamment grâce à la digitalisation et à une meilleure pédagogie financière.

Les cinq prochaines années seront marquées, de notre point de vue, par l'essor de l'investissement à impact, la montée en puissance des produits liés aux critères ESG, et par le développement accru de la finance islamique. Cette mutation appelle des acteurs engagés, capables de structurer, d'accompagner et d'innover.

Chez CGF BOURSE, nous entendons jouer pleinement notre rôle de catalyseur dans cette transformation. Cela signifie donc, se connecter les capitaux disponibles - publics comme privés - aux besoins économiques réels. Autrement dit, il s'agira d'accompagner davantage les PME dans leur développement, de soutenir les grands projets d'infrastructure, conseiller les États dans leurs levées de fonds, et démocratiser l'accès à des solutions d'épargne sécurisées pour les ménages.

Notre ambition est claire : faire de la finance un levier concret de création d'emplois, de croissance inclusive, et de souveraineté économique pour l'ensemble de la région UEMOA.

Ce prix est-il un aboutissement ou un tremplin pour CGF BOURSE ?

Ce prix est à la fois une reconnaissance et un appel à aller encore plus loin. Il consacre l'engagement et le travail de toute une équipe, mais il ne marque pas la fin d'un cycle. Au contraire, il nous oblige à redoubler d'ambition, à maintenir notre niveau d'excellence et à continuer d'innover au service de nos clients et de l'économie régionale.

Nous le voyons comme un tremplin vers de nouveaux défis. Principalement CGF Bourse est portée à élargir son empreinte dans la sous-région, à accompagner la transition vers une finance plus responsable, et à démocratiser encore davantage l'accès aux marchés financiers.