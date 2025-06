Bénin: La détention d'un militant pour ses publications en ligne relance le débat sur le code du numérique

Au Bénin, nouvelle polémique sur le code du numérique de 2017 jugé trop restrictif par certains. Le 12 juin 2025, un militant du parti d'opposition Les Démocrates a été placé en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour « harcèlement par le biais d'une communication électronique et publication de fausses nouvelles ». Cette infraction et ce code sont régulièrement décriés par les avocats et les demandes de modifications sont nombreuses.

Julien Kandé sera jugé le 1er juillet prochain au Bénin. Dès sa mise en examen et son placement en détention préventive, l'un de ses avocats, Maître Renaud Agbodjo, s'est exprimé pour protester : « Les personnes poursuivies sont des web activistes ou des journalistes. Lorsqu'elles font l'objet d'interpellation systématique sans convocation, elles finissent toujours par subir un mandat de dépôt, c'est-à-dire une détention préventive. Ce qui confirme ce que l'opinion générale publique pense : le harcèlement par le biais d'une communication électronique est une infraction politique. »

Julien Kandé, écrivain âgé de 34 ans, est poursuivi pour certains de ses contenus publiés sur les réseaux sociaux. Avant lui, Steve Amoussou et d'autres ont été poursuivis ou condamnés pour la même infraction.

Un sujet à l'ordre du jour de la session parlementaire

Plusieurs acteurs demandent que le code soit revu : la société civile, l'opposition et les associations de presse. L'Observatoire de la déontologie des médias est mobilisé concernant cette cause depuis 2023. Son président Vital Ahontondji affirme : « Pour assurer la liberté totale du journaliste dans l'exercice de sa fonction, notamment en ligne, la lutte contre la cybercriminalité ne doit pas empêcher la jouissance des droits fondamentaux. La relecture doit permettre de lever les verrous pour un exercice responsable et surtout libre. »

La relecture du code critiqué est à l'ordre du jour de la session parlementaire en cours. Ceux qui l'ont réclamé attendent avec beaucoup d'intérêt la date de son examen et les dispositions qui seront modifiées.