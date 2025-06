Ile Maurice: Arrestation après une opération contre le braconnage

Le mercredi 11 juin, Dario Lalande, un pêcheur de 57 ans, a été arrêté à Riche Terre par la National Coast Guard (NCG) et la Divisional Crime Intelligence Unit Northern. Il est non seulement soupçonné de braconnage de tortues marines, mais aussi d'agression sur un policier. Parallèlement, un autre suspect, Kevin Agathe, âgé de 37 ans de Résidence Florida, à Baie-du-Tombeau, a été interpellé sur place lors de l'opération du 11 juin. Il était en possession de deux fusils harpons, de 29 kg de poissons harponnés et de divers équipements de pêche interdits. Contrairement à Dario Lalande, il n'a pas tenté de s'enfuir.

Tout remonte au 4 juin. Ce jour-là, la Maritime Intelligence Cell (MIC) de la NCG, alertée par une plainte reçue au bureau du commissaire de police relative à la chasse et à l'abattage de tortues de mer près de Cap-Malheureux, a lancé une opération de surveillance. Peu avant 13 h 30, les agents ont repéré une embarcation blanche s'approchant du rivage, dans le secteur du canal Vacoas, à Grand-Gaube.

Une fois la pirogue accostée, un homme vêtu de noir en est descendu. Un policier de la MIC en faction a noté la présence de plusieurs tortues marines sur la plage. En s'approchant du suspect pour s'identifier, l'agent a reçu une série d'insultes, puis, une a été physiquement agressé. Le suspect, visiblement furieux, a crié : «Ankor zot mem bann gard, bez ale depi-la!»

Il a violemment poussé l'agent des deux mains, le projetant au sol, avant de lui asséner des coups dans le dos. Alors qu'un autre policier approchait pour intervenir, le suspect est remonté sur son embarcation et a pris la fuite. Grâce aux éléments recueillis sur place et à une identification formelle effectuée par un policier, Dario Lalande a été arrêté vendredi. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir participé à une sortie en mer avec un certain Kevin et une troisième personne non identifiée ce jour-là.