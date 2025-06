Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ appelle à une mobilisation citoyenne

À l'issue de l'analyse du Budget 2025-26 présenté le 5 juin, le Komite Nasional de Rezistans ek Alternativ a livré, hier, sa lecture des mesures annoncées, saluant certains choix tout en exprimant ses réserves, notamment sur la réforme du système de pension.

Le parti souligne d'abord le contexte budgétaire tendu dans lequel cet exercice a été réalisé, avec un déficit budgétaire atteignant 9,8 % pour l'exercice financier 2024- 25 et un endettement public avoisinant les 90 % du produit intérieur brut (PIB). « Le seuil de la dette a été atteint, voire dépassé », observe le mouvement. S'il reste critique envers les indicateurs libéraux de santé économique, Rezistans ek Alternativ reconnaît néanmoins que tout abaissement de la notation souveraine de Maurice pourrait avoir de lourdes conséquences, en particulier sur le secteur financier, qui représente environ 25 % du PIB et emploie près de 30 000 personnes.

L'économie réelle pourrait également en pâtir, avec un ralentissement des investissements, des pressions sur la roupie, une possible hausse des taux d'intérêt, et à terme un impact négatif sur la croissance, l'emploi et le pouvoir d'achat.

Rezistans ek Alternativ salue toutefois certaines orientations prises par le gouvernement, rejoignant des propositions portées de longue date par le parti. Il salue notamment la hausse de la fiscalité sur les hauts revenus et les superprofits, qu'il qualifie de « salutaire et allant dans le sens de la justice sociale ». Le parti se félicite également des mesures prises pour limiter la spéculation foncière et la vente de terrains aux étrangers dans le cadre des Smart City Schemes.

En revanche, la réforme de la Basic Retirement Pension (BRP) reste au cœur des préoccupations du parti. Tout en comprenant la « grogne légitime » des citoyens, en particulier des travailleurs, Rezistans ek Alternativ estime que des consultations plus larges auraient dû être menées avant de toucher à un acquis aussi fondamental.

Dans ce contexte, les dirigeants du parti, David Sauvage et Stefan Gua, ont adressé une correspondance aux partenaires de l'Alliance du changement le 10 juin, formulant plusieurs propositions discutées par la suite au sein d'un comité interministériel.

Rezistans ek Alternativ appelle ainsi à une mobilisation citoyenne sur les questions essentielles qui structurent la société mauricienne.