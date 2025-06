Ile Maurice: Les syndicats font bloc contre la pension à 65 ans

La grogne monte dans les rangs syndicaux. Une réunion d'envergure s'est tenue vendredi, dans les locaux de la Fédération des travailleurs unis (FTU) à Port-Louis, réunissant une grande partie des confédérations et fédérations syndicales du pays. Au coeur des discussions : la décision du gouvernement d'appliquer la pension de vieillesse à partir de 65 ans, annoncée dans le Budget 2025-2026.

Atma Shanto, président de la FTU, a insisté sur l'unité retrouvée du mouvement syndical : «Tous les invités ont répondu présents. Nous avons discuté d'une stratégie à court et long terme. Il est clair que la population rejette massivement cette mesure.» Il a dénoncé une décision imposée, sans aucune concertation. «L'Alliance du changement n'en a jamais parlé dans sa campagne. Et aujourd'hui, on tente de justifier cela par les agences de notation. Mais ce n'est pas Moody's qui jugera : c'est le peuple.»

Pour Jane Ragoo, secrétaire générale de la CTSP, cette mobilisation syndicale est inédite. «C'est extraordinaire de nous voir tous ensemble. On nous impose une réforme brutale alors que des députés obtiennent leur pension après deux mandats et les anciens présidents perçoivent aussi des allocations généreuses.» Elle insiste sur le rôle des syndicats comme porte-voix du peuple. «Nous représentons ceux qui sont touchés par cette injustice.»

La veille, soit jeudi, la CTSP avait rencontré la presse pour lancer un appel aux dirigeants de l'Alliance du changement pour qu'elle revienne sur sa décision d'appliquer la pension de vieillesse à 65 ans. Jane Ragoo et le président de la CTSP, Reaz Chuttoo, ont dit avoir envoyé une lettre au Premier ministre pour solliciter une rencontre en vue d'engager «un dialogue constructif» sur ce sujet.

Le président de la CTSP a aussi commenté la déclaration faite par le député de la majorité Raviraj Beechook sur une radio privée selon laquelle il y a aujourd'hui moins de travailleurs qui contribuent pour payer la pension aux retraités. Reeaz Chuttoo a affirmé que ce n'est absolument pas vrai car la pension de vieillesse n'est pas contributive. Elle vient du tax payer's money et de taxes indirectes et de ce fait, soutientil, il n'y a pas de relation entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas.

«Nou pa dakor ki pe kraz Leta providans pou aret donn pansion 60 an», a déclaré le président de la CTSP, qui a comparé l'âge de la retraite et l'espérance de vie dans certaines grandes économies mondiales. Il a cité l'exemple du Japon où l'âge de la retraite est à 65 ans et où l'espérance de vie est de 84.6 ans. La plupart des pays en Europe ont aussi l'âge de la retraite à 65 ans et une espérance de vie dépassant les 82 ans tandis qu'a Maurice notre espérance de vie est de seulement 73,2 ans et on veut repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Il a dénoncé le fait qu'un petit travailleur doive travailler pendant 47 ans avant de toucher sa pension de vieillesse tandis qu'un député a droit à une pension à vie après deux mandats à l'Assemblée nationale. Reeaz Chuttoo a trouvé que l'application de la pension de vieillesse à 65 ans représente une «douche froide pour la classe ouvrière» et un «recul social».

Les syndicalistes présents à la FTU, vendredi, ont signifié qu'une première action syndicale est déjà prévue. Une grande manifestation citoyenne aura lieu, le samedi 21 juin à 12 h 30, avec un rassemblement au kiosque du Champ-de-Mars à Port-Louis. Reeaz Chuttoo a tenu à préciser que cette mobilisation n'a rien de partisan. «Ce sera une marche citoyenne. Ce n'est pas une vendetta politique. L'invitation est ouverte à toutes et à tous.» Le ton est donné : face à une réforme jugée injuste et imposée, les syndicats font bloc. Et ils entendent bien se faire entendre dans la rue.