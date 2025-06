Ile Maurice: Entre incompréhension, rumeurs et zones d'ombre

Le double drame d'Akshay Cathan et de Lakshana Nowbut, tous deux âgés de 29 ans, suscite toujours de nombreuses interrogations. Si la famille Cathan affirme avoir été au courant de leur relation, le frère de la défunte nie toute connaissance d'un lien amoureux entre sa soeur et Akshay. Deux versions contradictoires qui alimentent encore plus le mystère d'où les deux corps ont été retrouves a Britannia a 25 metres de chacun.

À Chemin-Grenier, chez les Cathan, la douleur est encore vive. Pooja Chellun, la sœur du défunt, nous a confié, avec l'accord de sa mère, qu'un appel téléphonique entre Akshay et Lakshana avait bien eu lieu très tôt le matin du drame. «Depuis 2 heures du matin, ils étaient au téléphone. Les appels ont duré jusqu'à cinq heures ou six heures. » Ce jour-là, Akshay devait se rendre au travail, mais il n'est jamais parti. Il aurait demandé à sa mère de repasser ses vêtements pour un anniversaire prévu dans l'après-midi, où elle devait l'accompagner.

L'enquête de la Criminal Investigation Division de Rivière-des-Anguilles s'oriente pour l'instant vers un crime passionnel. Selon les premiers éléments, Akshay aurait poignardé Lakshana à deux reprises, puis, il se serait donné la mort avec un fusil artisanal. Une balle a été retrouvée dans son corps. Les enquêteurs évoquent aussi une rupture mal acceptée : Lakshana aurait voulu mettre un terme à leur relation, ce qui aurait pu provoquer un passage à l'acte tragique. Un autre angle d'enquête est aussi envisagé : le harcèlement présumé que subissait Lakshana au travail. Elle aurait été en détresse ces derniers temps. Avait-elle partagé ces difficultés avec Akshay ? Cette situation l'aurait-elle affectée au point de commettre l'irréparable ? Ou s'agitil d'un autre scénario encore inconnu ?

«Mon frère était un garçon simple, travailleur. Maçon et parfois pêcheur, il aidait nos parents et ne se plaignait jamais », raconte sa sœur. Il était en couple avec Lakshana depuis plus d'un an. Elle venait chaque semaine le voir à Chemin-Grenier et dans d'autres coins du Sud. «Elle semblait vraiment l'aimer.» Akshay avait confié à sa mère qu'il voulait officialiser leur relation après avoir terminé la construction de sa maison. « Il voulait faire les choses dans l'ordre.»

Mais aujourd'hui, tout s'est écroulé. «On dit qu'il l'a tuée, puis s'est suicidé. Mais je n'arrive pas à y croire. Il n'avait pas d'arme. Il n'était pas ce genre d'homme. Moi, je sais qu'il l'aimait sincèrement », conclut Pooja, la gorge nouée.