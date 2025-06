Algérie: Air Algérie - Réception de nouveaux avions à partir de septembre prochain

ALGER — Le président directeur général d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, a annoncé, samedi, la réception, à partir de septembre prochain, de nouveaux avions, dans le cadre du programme de renforcement de la flotte de la compagnie avec 15 avions, suite à un retard accusé par l'entreprise de construction aéronautique.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une conférence internationale sur la durabilité en aviation civile, M. Benhamouda a affirmé que "le programme de réception des avions, devant débuté initialement ce mois de juin, a accusé un retard dû à l'entreprise de construction aéronautique et à quelques fournisseurs d'équipements intérieurs d'avion, en raison d'une crise mondiale que connait le domaine du transport aérien depuis la pandémie de COVID 19".

Air Algérie avait signé, en mai 2023, deux contrats avec Boeing et Airbus, pour la fabrication de 15 avions, dans le cadre du programme lancé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif au renforcement de la flotte de la compagnie et de son réseau international, pour transformer la capitale Alger en hub régional dans le domaine du transport aérien.

La société Airbus devait lancer la livraison des premiers avions dans le cadre de ce programme avant la fin du deuxième trimestre de 2025, mais l'opération a connu un retard pour des raisons techniques.

La réception des avions, dans le cadre de ce programme, permettra le lancement de nouveaux vols vers des destinations africaines, asiatiques et européennes durant les années 2025 et 2026, selon M. Benhamouda, qui a fait part d'un travail en cours pour lancer deux (2) lignes, l'une vers la capitale néerlandaise Amsterdam et l'autre vers Guangzhou en Chine, avant la fin de l'année en cours.

Par ailleurs, il a fait état d'un plan visant à utiliser du carburant durable dans les nouveaux avions "à partir de certains aéroports étrangers", précisant que ce carburant ne sera utilisé dans les aéroports algériens qu'après achèvement des dispositions nécessaires à sa production locale dans les prochaines années.

Dans ce sillage, M. Benhamouda a affirmé qu'Air Algérie ambitionne d'être à l'avant-garde de la transition énergétique à l'échelle africaine et méditerranéenne, en adoptant une stratégie globale couvrant l'ensemble de ses activités, sur la base d'une évaluation complète de l'empreinte carbone de sa flotte, qui sera ensuite élargie aux activités d'exploitation, de maintenance, d'approvisionnement et de services, en vue de constituer une base de données permettant de prendre des décisions fondées sur des critères scientifiques et réalistes.

Cette stratégie porte, selon l'intervenant, sur cinq axes essentiels, à savoir : la modernisation des opérations aériennes, le renforcement de l'efficience énergétique au sein des structures de la compagnie, l'innovation et la numérisation, l'intégration du carburant durable dans l'aviation, ainsi que la gestion des déchets selon les approches de l'économie circulaire.

Concernant la création d'une filiale d'Air Algérie spécialisée dans le transport aérien domestique, M. Benhamouda a rassuré que le travail était en cours pour atteindre cet objectif, en coordination avec toutes les parties concernées, d'autant que la feuille de route pour le lancement de la compagnie est fin prête et sera dévoilée dans les quelques semaines à venir.

Ce projet "se veut le couronnement de la stratégie adoptée par l'Etat depuis 2019 pour replacer le transport aérien domestique au coeur de ses priorités, en phase avec les évolutions que connait ce domaine, selon le premier responsable d'Air Algérie, soulignant une hausse de plus de 25% du nombre des voyageurs sur les vols domestiques, entre 2019 et 2024.

Concernant les répercussions des derniers développements sécuritaires au Moyen-Orient, l'intervenant a confirmé l'annulation des vols à destination de la capitale jordanienne Amman, ajoutant que le programme des vols sera rétabli, dès l'amélioration de la situation, tandis que les dessertes vers le reste des pays de la région n'ont pas été affectées.

Pour sa part, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, s'est félicitée, dans une déclaration à la presse, du respect par Air Algérie de ses engagements environnementaux, d'autant qu'elle est l'une des premières compagnies africaines à avoir adopté le protocole du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).

De son côté, le Directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), Hassan Boulfelfel, a appelé, dans une déclaration à la presse, à "l'élaboration d'un plan d'investissement immédiat dans la production et la fourniture de carburants durables, et la modernisation de la flotte nationale selon les normes environnementales les plus élevées, tout en renforçant les partenariats internationaux avec les différents intervenants pour être au diapason des nouvelles normes internationales en matière de durabilité, sachant que la non-conformité à ces normes est passible de sanctions financières à partir de 2027".

La conférence internationale, placée sous le slogan "Durabilité dans les esprits, pour une aviation verte", a vu la participation du ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, du PDG d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, du DG des Douanes, le Général-Major Abdelhafidh Bakhouche et du DG de l'ANAC, Hassan Boulfelfel, ainsi que d'experts internationaux et de directeurs de compagnies et d'instances concernées.

La conférence a été ponctuée par l'organisation de sessions scientifiques et d'ateliers de débat, au cours desquels des approches pratiques et des initiatives innovantes ont été présentées pour consacrer la culture de la durabilité au sein du secteur et contribuer à trouver des solutions réalistes et efficaces aux défis environnementaux.