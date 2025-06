Algérie: BAC 2025 - Une organisation rigoureuse et des conditions favorables ont marqué le premier jour

ALGER — Le premier jour de l'examen du baccalauréat (session 2025) s'est distingué par une organisation rigoureuse et des conditions sereines et adaptées, garantissant le bon déroulement de cet événement éducatif majeur, grâce aux moyens matériels et humains mobilisés pour encadrer les centres d'examen et fournir divers services aux candidats.

Selon les observations recueillies à la fin de cette première journée, les épreuves se sont tenues dans 2.964 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national, avec fluidité et facilité, grâce aux mesures administratives, sécuritaires et techniques mises en place, et compte tenu des réactions positives de la majorité des candidats qui ont exprimé leur satisfaction quant aux sujets proposés en langue arabe et sciences islamiques, qui étaient dans le cadre du programme scolaire, comme l'avait préalablement affirmé le ministère de l'Education nationale.

Les établissements de rééducation et de réinsertion ont pris les dispositions nécessaires pour faciliter le travail des équipes pédagogiques supervisant les centres d'examen situés au niveau de ces institutions pénitentiaires.

Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, avait assuré, lors d'une conférence de presse qu'il a animée, dimanche matin, après avoir donné le coup d'envoi officiel de l'examen du baccalauréat à Alger, que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour le bon déroulement de ces épreuves, dans un cadre propice à une compétition loyale pour les candidats au niveau des centres d'examen répartis à travers le territoire national.

Lors de son passage à la télévision algérienne samedi soir, il avait également rassuré que les sujets porteraient "sur les cours dispensés et seraient à la portée d'un élève moyen ayant bien préparé l'examen", appelant, dans un message adressé aux candidats sur le site du ministère, à faire preuve de "confiance, de calme et de concentration".

De son côté, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri a exprimé, sur son compte privé, ses voeux de réussite à tous les candidats pour "cet examen décisif" qui couronne les efforts de la corporation de l'éducation et de l'enseignement, à même de promouvoir le système éducatif national et de concrétiser la victoire de l'Algérie nouvelle dans la mise en valeur de son développement humain, dans le contexte de la politique de la gratuité et de la qualité de l'enseignement".

A son tour, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a fait part, sur son compte privé, de sa gratitude pour tous ceux qui veillent à encadrer cet examen, adressant ses encouragements aux candidats qui sont l'espoir et l'énergie de l'Algérie.

Durant cinq jours, 878.857 candidats, dont 330.000 candidats libres et 548.000 candidats scolarisés, passeront les épreuves finales du Baccalauréat cette année, au niveau de 2964 centres d'examen, sous la supervision de 308.000 encadreurs.

L'examen du Bac englobe sept filières, à savoir, lettres et philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, ainsi que la filière Maths-techniques avec ses quatre spécialités: génie mécanique, génie électrique, génie civil, génie des procédés, outre la filière gestion, économie, ainsi que la filière Arts avec ses quatre spécialités: musique, cinéma/audio-visuel, théâtre et arts plastiques.