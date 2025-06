Sénégal: Grade de Docteur Honoris Causa - Le Premier Ministre du Congo, honoré à Dakar

Elevé au grade de Docteur Honoris Causa, le Premier Ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, dans son discours a estimé que cette toge qu'elle revêt demeure un ferme engagement, celui de défendre la culture, l'éducation, la coopération et surtout la paix, l'aide et l'écoute et de la compréhension culturelle. Une distinction décernée par le Centre d'études diplomatiques stratégiques de Dakar, le vendredi dernier.

Le Premier ministre de la République du Congo a reçu vendredi dernier les honneurs de ses collègues universitaires. A Dakar, il a été élevé au grade de Docteur Honoris Causa par le Centre d'études diplomatiques stratégiques de Dakar. Une distinction qu'il a prise avec humilité tout en la dédiant à son peuple mais aussi au monde de l'enseignement.

Selon Anatole Collinet Makosso, face aux ténèbres de l'ignorance et de la division, il nous faut détailler cette histoire, non celle des projecteurs, mais celle des bibliothèques silencieuses, des salles de classe moderne, des échanges intimes entre médaillés, chercheurs et sujets, diplomates et bibliothécaires. « Ce sont ces expériences, ces moments de soif et de découverte qui me rapprochent de votre institution, ici à Dakar, cette foi dans la puissance de la pensée au service du bien commun » a-t-il fait savoir.

Fier et reconnaissant de cette distinction honorifique, le Premier ministre a soutenu : « vous renforcez en moi la conviction et la lucidité d'analyser les conditions auxquelles l'Afrique de demain sera confrontée, de scruter les veilles de son élite, d'immiscer les stratégies à mettre en place face au bouleversement démographique qui demeure un problème ».

Pour l'avenir de notre humanité, pour la paix dans les pays, les continents, l'universitaire a estimé : « nous devons repenser nos modèles économiques, politiques et sociaux et redéfinir les rôles respectifs de nos États. Ainsi fait, nous pourrons en notre capacité entretenir des rapports courtois entre nations, sans intention de domination, mais en privilégiant le co-développement la co-construction et le vivre ensemble ».

Parlant de l'importance de l'éducation pour le peuple africain, il souligne que cette toge qu'il revêt est plus qu'un symbole, c'est un ferme engagement, celui de défendre la culture, l'éducation, la coopération et surtout la paix, l'aide et l'écoute et de la compréhension culturelle. « Il nous faut penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, accéder à la modernité sans qu'il y ait d'autre authenticité.

Ces mots ne sont pas que poésies, ils sont un cri, un appel à la dignité et à la fierté. Ils portent en eux la lumière d'un continent qui refuse d'être réduit à des stéréotypes, un continent qui sait que le vrai pouvoir réside dans le savoir » a-t-il déclaré. E d'ajouter : « j'ai acquis en me mettant au service des hommes, que la grandeur ne l'exige ni dans les fonctions, ni dans l'éthique, mais dans la fidélité à l'idéal ».