Afrique: Classement Inspiring Workplaces - Intelcia rafle la première position dans la région Mea

Intelcia, acteur global de la transformation et de la création de valeur durable, entre dans le prestigieux classement Inspiring Workplaces. Selon un communiqué de presse, pour le palmarès 2025, Intelcia se distingue comme le 1er outsourceur du classement européen, en atteignant la 2ème place de la catégorie des entreprises de plus de 5 000 collaborateurs.

«Dans la région Mea (Middle East Africa), Intelcia rafle la 1ère position de la région, toutes catégories confondues, et se distingue comme une entreprise référente en matière de culture managériale et d'expérience collaborateur », lit-on dans le communiqué.

«Nous sommes une entreprise de people avant tout et notre coeur de métier est de délivrer des services, d'où l'importance pour nous de prendre soin de nos collaborateurs. Cette reconnaissance reflète fidèlement notre volonté de bâtir une entreprise durable, inclusive et authentiquement humaine. Depuis 2015 et notre première implantation en Afrique subsaharienne, nous avons recruté, formé et accompagné des milliers de collaborateurs au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous sommes également fiers d'avoir identifié et fait grandir des talents locaux qui pilotent aujourd'hui l'essentiel de nos opérations », souligne Jean-Yves Kotto, Chairman Intelcia Afrique Subsaharienne.

Cette reconnaissance internationale, ajoute la même source, consacre un tournant amorcé par Intelcia depuis plusieurs années; celui d'un modèle RH construit autour du bien-être, de l'inclusion et de la montée en compétences, à travers des dispositifs d'écoutes et d'animation uniques en leur genre -Café Matin, Integrity Counts, In The Move, Fest'in ...-, et des programmes internes structurants à chaque étape du cycle de vie collaborateur (Graduate Program, HiPo, Sparks...). Une politique RH déployée au bénéfice des 40.000 collaborateurs du Groupe, présents dans 19 pays.

Cette capacité à créer un modèle Rh hybride, enraciné dans la culture de proximité tout en répondant aux standards internationaux de performance, est désormais saluée à l'échelle internationale.