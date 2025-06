Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,3% au mois de mai 2025.

Au mois de mai 2025, les prix à la consommation en Tunisie augmentent de 03% par rapport au mois précédent, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

« Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l'alimentation de 0,4%, des prix des produits de l'habillement de 0,5% et des prix de groupe Restaurants et hôtels de 0,5% », explique l'INS dans son Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC).

Sur un mois, l'augmentation des prix du groupe « Alimentation et boissons » fait suite de la hausse des prix de la viande d'agneau (+4,6%) et des fruits frais (+3,3%). En revanche, les prix des oeufs ont baissé de 6,8% et ceux de la volaille de 1,7%.

Quant aux produits d'habillement, les prix des articles d'habillement augmentent de 0,7% et les prix des chaussures de 0,2%.

L'INS explique la hausse des prix groupe Restaurant et hôtels par celle des prix du services d'hébergement de 2,3%.

Concernant les contributions à l'inflation par secteurs, l'INS souligne que le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Alimentaire frais » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2% et 2,2%.

Concernant les contributions à l'inflation par régime, il note que le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 3,2% et 1,9%.