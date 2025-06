Gambie: Le Conseil Municipal de Kanifing (KMC) lance un projet de centre polyvalent de 10 millions de dalasis

Le maire du Conseil Municipal de Kanifing (KMC), Talib Ahmed Bensouda, a officiellement inauguré mercredi un marché et un entrepôt frigorifique nouvellement construits à Bakau. La construction de ces nouvelles installations est un évènement sans précédent qui vise à favoriser l'autonomisation économique des femmes et les systèmes alimentaires locaux.

Le projet, d'une valeur de 10 millions de dalasis, devrait bénéficier plus de 520 femmes qui cultivent le Jardin des Femmes de Bakau.

Aux côtés de son adjointe, Aja Binta Janneh Jallow, le maire a salué ce projet qui change la donne pour le secteur agricole de la municipalité, notamment pour les agricultrices qui constituent l'épine dorsale de l'approvisionnement alimentaire de la communauté.

« Cet entrepôt frigorifique est plus qu'un simple bâtiment, c'est une porte d'entrée vers des opportunités », a déclaré le maire Bensouda lors de l'inauguration. « Il réduira les pertes post-récolte, prolongera la durée de conservation des produits et améliorera considérablement le pouvoir de négociation des agricultrices. Avec un meilleur accès aux marchés à forte valeur ajoutée, y compris les écoles, les hôtels et même les opportunités d'exportation, ces femmes auront désormais une place plus stable et plus digne dans nos systèmes alimentaires. »

L'installation vise à répondre à l'un des défis les plus pressants pour les agriculteurs locaux : la détérioration. En l'absence d'un stockage adéquat, de grandes quantités de produits frais sont souvent gaspillées. Ce projet, selon le maire Bensouda, est conçu pour briser ce cycle et fournir des solutions durables qui renforcent l'autonomie des femmes et promeuvent la sécurité alimentaire.

« C'est une grande victoire pour les femmes, une grande victoire pour Bakau et une grande victoire pour la Municipalité de Kanifing », a-t-il acclamé.

L'initiative a été rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec LDS Charities, qui a apporté un soutien financier, et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui a fourni des conseils techniques et supervisé la mise en oeuvre du projet.

« A nos partenaires LDS Charities, merci pour votre générosité et votre foi dans le leadership local », a déclaré Mr Bensouda. « Et au Programme Alimentaire Mondial, merci d'avoir guidé la mise en oeuvre avec excellence technique et attention. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants.»

Il a également félicité le maire adjoint Aja Binta Janneh Jallow pour le rôle déterminant qu'elle a joué dans la réussite du projet : « Son dévouement, son leadership et son engagement en faveur de la promotion des femmes ont fait de cette vision une réalité. »

Concernant l'avenir, le maire Bensouda a révélé que le Conseil prévoit de lancer un deuxième entrepôt frigorifique dans les semaines à venir. En outre, un biodigesteur sera bientôt installé sur le site de Bakau. Cela permettra aux femmes de convertir les produits avariés en engrais organique, bouclant ainsi un cycle durable qui profite à la fois aux agriculteurs et à l'environnement.

« Aux jardinières de Bakau, cette installation est la vôtre », a conclu Mr Bensouda qui a poursuivi pour dire : « Votre force et votre persévérance sont les fondations sur lesquelles repose ce projet. Puisse-t-il servir de plateforme de croissance, d'innovation et de leadership ! Nous, au Conseil, restons à vos côtés. »