Afrique du Nord: LyRise comble le déficit mondial de talents en IA avec des ingénieurs nord-africains

TLDR

LyRise utilise de grands modèles de langage (LLM) pour faire correspondre des descriptions de postes axées sur l'IA avec des ingénieurs vérifiés sur les marchés émergents.

Contrairement aux plateformes de talents technologiques plus larges telles que Toptal, Andela ou Turing, LyRise est spécialement conçu pour les rôles liés à l'IA.

Les revenus sont générés par une tarification à la commission, alignée sur le succès des clients et structurée pour des revenus récurrents.

La startup égyptienne LyRise s'attaque à un défi mondial majeur : la demande croissante de talents en IA sur les marchés développés et la sous-utilisation de professionnels qualifiés dans des régions comme l'Afrique du Nord. Fondée par Mohamed Mostafa Hassan, la startup utilise de grands modèles de langage (LLM) pour faire correspondre des descriptions de postes axés sur l'IA avec des ingénieurs vérifiés dans les marchés émergents.

LyRise a commencé comme une plateforme de mise en relation de talents et a ensuite lancé Plug-n-Hire, un assistant RH alimenté par l'IA qui automatise le sourcing, les tests et l'embauche de professionnels de l'IA. Contrairement aux plateformes de talents technologiques plus larges telles que Toptal, Andela ou Turing, LyRise est spécialement conçue pour les rôles liés à l'IA et se concentre sur des processus d'embauche plus rapides, plus abordables et plus inclusifs.

Son vivier de talents, principalement originaire d'Égypte, du Nigéria et du Kenya, dessert les startups et les PME aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, généralement celles dont les budgets d'IA sont supérieurs à 3 000 dollars par mois. Les revenus sont générés par une tarification basée sur la commission, alignée sur le succès des clients et structurée pour des revenus récurrents.

Key Takeaways

Alors que les entreprises nord-américaines et européennes sont confrontées à des coûts d'embauche élevés en matière d'IA et à une offre limitée, LyRise se crée une niche en débloquant des talents de haute qualité dans des régions historiquement négligées en raison de la langue, de la géographie ou d'un manque d'accès. En combinant une approche axée sur la mission avec des outils d'automatisation de l'IA, LyRise aide à éliminer les inefficacités dans les filières d'embauche traditionnelles.

L'utilisation d'agents d'IA pour la sélection et l'appariement permet aux entreprises de contourner les longs cycles de recrutement tout en permettant aux ingénieurs sous-représentés d'accéder à des opportunités mondiales. La startup est financée par un mélange d'investissements, de subventions et de programmes d'accélérateurs, et réinvestit ses bénéfices dans le développement de la plateforme et de l'infrastructure.

Elle prévoit de s'étendre aux marchés du Golfe, poursuivant sa stratégie de mise en relation des talents techniques négligés avec la demande mondiale croissante de compétences en IA. Alors que l'adoption de l'IA progresse dans tous les secteurs, le modèle de LyRise offre une voie évolutive et socialement inclusive, positionnant l'entreprise à l'intersection de l'innovation en matière de talents, de l'équité mondiale et de l'infrastructure d'embauche de nouvelle génération.