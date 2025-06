Egypte: U Consumer Finance obtient le feu vert pour s'inscrire à l'EGX sans offrir d'actions

TLDR

L'Autorité de régulation financière (FRA) a approuvé la cotation de U Consumer Finance sur l'Egyptian Exchange (EGX).

C'est la première fois qu'une entreprise égyptienne entre en bourse par le biais d'un mécanisme d'expansion de l'actionnariat basé sur les dividendes.

Cette mesure permet de convertir des participations indirectes en participations directes, ce qui permet d'effectuer des transactions sur l'EGX tout en élargissant la base d'investisseurs.

L'Autorité de régulation financière (FRA) a approuvé la cotation de U Consumer Finance - anciennement connue sous le nom de valU et filiale d'EFG Holding - sur l'Egyptian Exchange (EGX), sans qu'il soit nécessaire de procéder à une offre publique ou privée ou à une augmentation de capital. L'annonce a été faite le 10 juin.

C'est la première fois qu'une société égyptienne entre en bourse par le biais d'un mécanisme d'expansion de la propriété basé sur les dividendes, une nouvelle voie juridique proposée par EFG Holding et approuvée par la FRA. Ce mécanisme permet de convertir des participations indirectes en participations directes, ce qui permet de négocier sur l'EGX tout en élargissant la base d'investisseurs.

U Consumer Finance deviendra la première société de crédit à la consommation à être cotée à l'EGX, renforçant ainsi l'objectif de la FRA d'approfondir les marchés de capitaux égyptiens en intégrant les institutions financières non bancaires (IFNB).

Key Takeaways

Cette méthode de cotation innovante - qui contourne les structures traditionnelles d'introduction en bourse ou de placement privé - vise à renforcer la transparence, la gouvernance et l'accès au capital dans le secteur des fintechs et des services financiers, qui connaît une croissance rapide. Elle pourrait également créer un précédent pour d'autres IFNB désireuses de s'introduire en bourse avec moins de frictions et une plus grande inclusion des actionnaires.

La stratégie d'EFG Holding fournit un modèle pour un accès flexible au marché, en tirant parti de la distribution de dividendes comme outil de transition des structures de propriété des entreprises et en facilitant l'entrée sur le marché boursier. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à diversifier les produits financiers et à accroître la participation des particuliers et des institutions à l'EGX.