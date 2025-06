Rwanda: Le pays atteint un taux de pénétration de l'internet de 38 %, mais se heurte à des problèmes de coûts

TLDR

La pénétration de l'internet au Rwanda a atteint 38 % de la population à la mi-2025, rejoignant ainsi la moyenne continentale pour la première fois.

Cette étape reflète les efforts en cours dans le cadre de la Vision 2050 du pays et du plan stratégique du secteur des TIC (2024-2029) pour parvenir à un accès universel à l'internet d'ici 2030

Pourtant, malgré les progrès réalisés en matière d'infrastructures, l'accès et l'accessibilité financière restent des défis majeurs, en particulier dans les zones rurales où l'utilisation de l'internet n'est que de 19 %.

La pénétration de l'internet au Rwanda a atteint 38% de la population à la mi-2025, rejoignant la moyenne continentale pour la première fois, selon de nouvelles données de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Cette étape importante reflète les efforts déployés dans le cadre de la Vision 2050 et du Plan stratégique du secteur des TIC (2024-2029) du pays pour parvenir à un accès universel à l'internet d'ici 2030.

Avec 5,5 millions d'utilisateurs actifs de l'internet sur une population de 14,4 millions d'habitants, le Rwanda a considérablement étendu son empreinte infrastructurelle. Le pays compte désormais 1 760 tours de connectivité, couvrant 96 % des zones habitées, et prévoit d'en ajouter 840 autres d'ici 2028. Le déploiement de la 5G par MTN Rwanda en juin 2025 renforce encore sa colonne vertébrale numérique.

Cependant, malgré les progrès de l'infrastructure, l'accès et l'accessibilité financière restent des défis majeurs, en particulier dans les zones rurales où l'utilisation de l'internet n'est que de 19 %, contre 57 % dans les centres urbains. Le taux de possession de smartphones est de 34 % et seuls 20 % des Rwandais utilisent l'internet mobile.

Key Takeaways

Bien que le Rwanda ait fait des progrès significatifs dans la construction de son infrastructure numérique, le principal obstacle à l'utilisation généralisée de l'internet est aujourd'hui d'ordre économique, et non technique. Les prix des smartphones restent prohibitifs, l'appareil moyen coûtant 160 dollars - une dépense importante pour les ménages à faible revenu, d'autant plus qu'un Go de données peut absorber jusqu'à 60 % du revenu mensuel des plus pauvres.

Bien que le Rwanda ait des prix de données parmi les plus bas d'Afrique - 0,81 $ par Go sur MTN et 0,41 $ sur Airtel - l'utilisation reste limitée en raison des contraintes d'accessibilité financière. Les augmentations de taxes prévues, y compris une augmentation des droits d'accise et une TVA de 18% sur les appareils importés, devraient augmenter davantage le coût des appareils, ce qui touchera plus durement les utilisateurs ruraux. En réponse, le gouvernement intensifie des programmes tels que Connect Rwanda, qui favorise l'accès aux smartphones grâce à des dons et à des plans de paiement flexibles.

Plus de 2 000 ambassadeurs numériques sont actuellement déployés dans tout le pays pour enseigner les compétences numériques, et 855 autres suivront début 2025. Ces interventions sont prometteuses. Le taux d'alphabétisation numérique s'élève désormais à 75 %, dépassant ainsi les objectifs nationaux. Toutefois, en l'absence de mesures urgentes visant à réduire le coût d'entrée, tant pour les appareils que pour les données, des millions de Rwandais resteront déconnectés, bien qu'ils soient prêts à s'engager dans l'économie numérique.