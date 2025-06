Gabon: Déguerpissement - Une réponse Présidentielle entre fermeté et humanité

Face à la controverse croissante entourant les opérations de déguerpissement menées dans pays, le président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait convoqué mercredi en début de semaine une réunion de mise au point.

Étaient présents autour de la table les membres du gouvernement, des représentants des institutions concernées ainsi que certains acteurs de la société civile, Membres du Conseil Économique, social et Environnemental.

À cette occasion, le Chef de l'État n'a pas dissimulé son mécontentement, dénonçant l'inefficacité de certains responsables de l'exécutif dans la gestion de ce dossier sensible.

Il a insisté sur la nécessité d'une approche rigoureuse, structurée et respectueuse des citoyens.

Conscient des lourdes répercussions sociales et humaines de ces opérations, le Président Oligui Nguema s'est rendu, dès son retour de Franceville dimanche soir, sur les sites concernés, afin de rencontrer directement les populations touchées. Dans un esprit d'écoute et de responsabilité, il a échangé avec les habitants, leur apportant des messages d'apaisement et de solidarité.

Il a tenu à les rassurer de ce que des solutions concrètes et durables étaient actuellement à l'étude afin de leur proposer des alternatives viables.

Le Chef de l'État a rappelé que le développement harmonieux du pays repose sur le respect des normes d'urbanisme, la discipline collective et une organisation rigoureuse. Tout en appelant les citoyens à la compréhension et au civisme, il a exhorté les institutions publiques à faire preuve d'humanité et d'efficacité dans la mise en oeuvre des politiques d'aménagement.

Ce déplacement sur le terrain marque la volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema de concilier exigence de l'action publique et prise en compte des réalités sociales.

Il s'agit désormais pour l'ensemble des parties prenantes de conjuguer leurs efforts afin de garantir des opérations de déguerpissement menées dans le respect de la dignité humaine, en vue d'un cadre de vie plus sûr, plus organisé et propice à un développement véritablement inclusif.