Sénégal: Clôture de l'Universalson 2025 - « Un levier pour construire l'université de demain », selon Dr Abdourahmane Diouf

La première édition de l'UniverSalon, salon dédié à l'orientation, à l'apprentissage et à la formation, s'est achevée hier, dimanche 15 juin au CICES.

Organisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), en partenariat avec le CICES et en collaboration avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, cet événement a rassemblé plus de 400 stands, plus de 20 millles visiteurs et des experts de renom autour d'une ambition commune : outiller la jeunesse sénégalaise pour un avenir prospère.

Pendant trois jours, élèves, étudiants, jeunes diplômés et professionnels ont pu découvrir les offres de formation du Sénégal et de l'international, échanger avec des établissements prestigieux et participer à des panels de haut niveau. Les débats ont porté sur la santé mentale, l'intelligence artificielle, l'employabilité des jeunes et le numérique.

Les visiteurs ont pu s'informer sur les bourses, l'entrepreneuriat étudiant et les formations professionnalisantes. Selon le ministre Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, « l' UniverSalon 2025 s'inscrit dans la vision Sénégal 2050, visant à moderniser l'enseignement supérieur et à renforcer l'employabilité ». « Ce salon est bien plus qu'une exposition : c'est un levier pour construire l'université de demain, inclusive et innovante », a-t-il déclaré.

Ce qui fera dire aux organisateurs que l'UniverSalon 2025 était un « succès retentissant pour l'orientation et l'avenir des élèves candidats au Baccalauréat ». Rendez-vous en 2026 !