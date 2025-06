Afrique: Coopération bilatérale - Le Congo et le Sénégal pour un partenariat stratégique renforcé

Dans le cadre d'une visite officielle de haut niveau, les Premiers ministres de la République du Congo et du Sénégal ont exprimé, avec solennité et détermination, leur volonté commune de consolider les relations historiques et fraternelles qui lient leurs deux pays.

Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'engagement des deux gouvernements à revitaliser les accords bilatéraux en vigueur, tout en explorant de nouvelles pistes de coopération dans des domaines jugés prioritaires, notamment la culture, l'économie et la protection des ressortissants.

À l'issue de discussions marquées par une réelle convergence de vues, le Premier ministre congolais, M. Anatole Collinet Makosso, a fait état d'échanges approfondis avec son homologue sénégalais, M. Ousmane Sonko. Ces entretiens ont porté sur les modalités de renforcement du partenariat bilatéral, à travers la réactivation des instruments de coopération existants.

«Nous avons oeuvré de concert avec le Premier ministre Ousmane Sonko pour identifier les leviers les plus efficaces permettant de raffermir nos relations, notamment par la relance des accords de coopération qui unissent nos deux pays depuis plusieurs décennies», a-t-il déclaré.

REVISION DES ACCORDS ET OUVERTURE DE NOUVEAUX CHAMPS DE COOPERATION

Le chef du gouvernement congolais a souligné que cette dynamique de relance constitue une étape essentielle pour impulser un nouveau souffle à la coopération bilatérale. Il a insisté sur la nécessité d'un réexamen rigoureux des textes existants, en vue de les adapter aux réalités actuelles et aux aspirations des deux peuples. Il a également évoqué l'élargissement du cadre de coopération à des domaines d'intérêt stratégique, tels que les échanges culturels, la mobilité universitaire, ainsi que la protection et les droits des ressortissants congolais et sénégalais établis dans l'un ou l'autre pays.

UNE ORIENTATION RESOLUMENT ECONOMIQUE

Le Premier ministre congolais a tenu à rappeler que la relance des relations bilatérales ne saurait se limiter aux aspects culturels et institutionnels. Il a plaidé pour une orientation résolue de la coopération vers les secteurs économiques porteurs. L'agriculture, l'énergie, l'industrie et les infrastructures ont ainsi été identifiés comme des domaines stratégiques capables de générer une croissance partagée et durable.

Selon les deux parties, cette rencontre marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre Brazzaville et Dakar - un chapitre fondé sur les principes de réciprocité, de solidarité panafricaine et d'une vision commune du développement.

UN PLAIDOYER POUR L'INTENSIFICATION DES ECHANGES COMMERCIAUX

Dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise, M. Anatole Collinet Makosso a souligné l'urgence de créer les conditions propices à un développement significatif des échanges commerciaux entre les deux pays. «Il nous appartient de mettre en place un environnement favorable à la croissance des échanges. Les Chambres de commerce et les Chambres consulaires doivent jouer, à cet égard, un rôle moteur», a-t-il affirmé.

Regrettant la faiblesse actuelle des relations commerciales, le Premier ministre a jugé «préoccupant» que le volume des échanges entre les deux États reste inférieur à 1%, alors même que la communauté sénégalaise représente près de 29% des ressortissants étrangers résidant au Congo. Il a, en ce sens, appelé les opérateurs économiques à un engagement accru pour inverser cette tendance et stimuler une coopération commerciale plus dynamique.

POUR UNE INTEGRATION ECONOMIQUE AFRICAINE AMBITIEUSE

Enfin, le chef du gouvernement congolais a élargi son propos à l'échelle continentale, en déplorant le faible niveau des échanges intra-africains, qui ne représenteraient qu'environ 16% du commerce global du continent. Il a ainsi plaidé en faveur d'une intégration économique africaine plus ambitieuse, estimant que la dépendance persistante vis-à-vis des marchés extérieurs constitue un frein au développement durable de l'Afrique.

«Il nous faut impérativement renforcer les échanges intra-africains afin de réduire notre dépendance extérieure. L'entrée prochaine en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) représente, à cet égard, une opportunité historique que nous devons saisir collectivement», a-t-il conclu.