Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan opérationnel de communication, le Projet de Résilience et Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS), déroule depuis hier des ateliers de renforcement de capacité à l'endroit des professionnels de l'information et de la communication résidant dans les zones d'interventions du projet.

En partenariat avec l'Union des Radios Associatives et Communautaires du Sénégal (URAC), une rencontre de partage qui a regroupé 25 professionnels des radios communautaires venus de Saint-Louis, Podor, Matam et Bakel, a permis à ces acteurs d'avoir une compréhension commune sur les notions et concepts liés aux changements climatiques et des connaissances sur les thématiques liées au MGP, le Mécanisme de Gestion des Plaintes, dans le cadre d'un PMPP, le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes.

Facilitateur de cet atelier, le journaliste, consultant, formateur, Martin Faye, est revenu sur les attentes de la formation consacrée aux professionnels des radios communautaires, en relevant la nécessité de les préparer à s'impliquer et à s'engager dans le traitement des informations liées aux changements climatiques. Evoquant les aspects techniques et scientifiques (souvent non maîtrisés) du sujet qui est un thème universel, une préoccupation mondiale, il a jugé légitime de donner aux acteurs des radios, notamment ceux des radios communautaires, «les clés d'un engagement efficace et efficient avec beaucoup d'impact positif sur le terrain».

Selon le consultant, la formation qui contribue à améliorer les connaissances et compétences des radios communautaires, ambitionne de faire des acteurs de ces médias des professionnels convaincus de la cause des changements climatiques sur lesquels ils sont appelés à s'engager et à mener une campagne radiophonique efficace. Avec ce renforcement des compétences pour une couverture médiatique plus précise, (surtout dans les langues du milieu), il souligne que «les professionnels des radios communautaires seront plus disposés à réussir la prise de conscience de la mobilisation sociale et communautaire attendue par les populations».

Pape Saer Diop, le Directeur Régional du Développement Communautaire et de la Promotion de l'Equité, modérateur de la session de formation, a salué la nature des apprentissages, des échanges enrichissants et le partage d'expériences, relevée durant les ateliers.

Après s'être accordés sur une feuille de route, les différents responsables des radios communautaires ont établi, individuellement, un plan d'actions opérationnel en termes de production d'éléments de contenus audiovisuels (émissions thématiques, couverture médiatique, diffusions de spots, bandes annonces, communiqués, etc.), pour mieux informer leurs communautés à travers leurs radios.

Pour rappel, le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS), placé sous la tutelle technique du ministère de la Famille et des Solidarité, à travers le PUMA, est un projet mis en place par le gouvernement du Sénégal, avec le soutien de la IDA. L'Objectif de développement du projet (ODP) consiste à «améliorer l'accès aux infrastructures et services intégrés régionalement, résilients au climat et inclusifs dans les communautés frontalières ciblées de la Vallée du Fleuve Sénégal».

Le projet qui couvre le Sénégal et la Mauritanie, pour une durée de 5 ans (2024-2028), est un programme pilote d'une série de projets. Au Sénégal, le PRDC-VFS cible trois (3) régions (Saint-Louis, Matam et Tambacounda), six (6) départements (Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel et Bakel) et quarante-quatre (44) communes.