Gabon: Des trafiquants de faune interpellés à Lambaréné avec six pointes d'ivoire et une queue d'éléphant

Nouveau succès dans la lutte contre le trafic de la faune au Gabon. Suite à une opération conjointe, menée début juin 2025 à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, par la Direction de la Lutte Contre le Braconnage du Ministère des Eaux et Forêts (DLCB), la Direction Provinciale des Eaux et Forêts du Moyen-Ogooué et la Police Judiciaire (PJ) de Lambaréné, appuyées par l'ONG Conservation Justice (CJ), des braconniers, soupçonnés de trafic d'une espèce de faune intégralement protégées au Gabon ont été interpellés.

Au nombre de trois au départ, les présumés trafiquants ont été interpellés pour détention illégale et tentative de vente des trophées d'éléphant, une espèce de faune intégralement protégée. Leur interpellation est intervenue au moment de la transaction dans un lieu de la place à Lambaréné.

Présentés au parquet du tribunal de première instance de Libreville en sa chambre spécialisé les jours qui ont suivi leur arrestation, deux des trois présumés trafiquants ont été relâchés.

Cette arrestation a été rendue possible grâce à l'intervention de l'ONG Conservation Justice qui appuie au Gabon, le Ministère des Eaux et Forêts dans sa lutte contre la criminalité environnementale.

A titre de rappel, les mis en cause risquent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans et une amende égale au quintuple de la valeur des produits saisis sur le fondement des articles 390 et 398 du code pénal, pour avoir détenu et tenté de vendre de l'ivoire.