Maroc: Le Club des Dirigeants organise la 3ème édition du Congrès RSE NOW à Tanger

Le Club des Dirigeants - Maroc organise, les 26 et 27 juin à Tanger, la 3ème édition du Congrès RSE NOW, sous le thème "Performance, innovation, responsabilité : faites le choix durable!". Faire émerger des solutions durables adaptées aux enjeux contemporains

Cet événement s'impose comme un forum de référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de compétitivité durable et d'innovation à impact, indique un communiqué du Club.

Organisé en partenariat avec de nombreuses institutions publiques et privées, le Congrès RSE NOW s'inscrit pleinement dans les grandes orientations du Nouveau modèle de développement, du Plan climat 2030, et des Objectifs de développement durable (ODD).

Il réunira des décideurs économiques, des experts nationaux et internationaux, des responsables publics, ainsi que les principaux acteurs de la RSE pour deux journées de réflexion et d'action collective.

Pensé comme un carrefour d'échanges et de co-construction, le congrès ambitionne de faire émerger des solutions durables adaptées aux enjeux contemporains: urgence climatique, inclusion sociale, souveraineté énergétique et compétitivité responsable, relève la même source.

Les débats de cette édition s'articuleront autour de six grandes plénières sous les thèmes "Gouvernance responsable: pour repenser le leadership et renforcer la cohérence entre stratégie et impact", "Décarbonation & transition énergétique: aligner compétitivité industrielle et urgence climatique", "Economie circulaire: transformer les modèles de production et de consommation", "Inclusion & capital humain: promouvoir la diversité, le bien-être et le dialogue social", "Financement responsable: orienter les flux financiers vers l'impact positif" et "Compétitivité durable: intégrer les critères ESG au coeur des chaînes de valeur".

Chaque session proposera des cas concrets, des outils innovants, et des expériences inspirantes illustrant la mise en oeuvre effective de pratiques responsables, rapporte la MAP.

Plusieurs séquences viendront enrichir les débats en mettant en lumière les dynamiques les plus prometteuses, à travers la 4ème édition du concours "Tech Talents" dédié aux startups marocaines à impact social et environnemental, la remise du Trophée de l'Entreprise engagée RSE, qui distinguera les initiatives exemplaires en matière de transformation durable, ainsi que des témoignages et démonstrations illustrant des pratiques concrètes déjà déployées par des entreprises, associations ou collectivités locales.

En parallèle du programme scientifique, un espace d'exposition rassemblera entreprises, startups et institutions autour de leurs dernières innovations technologiques, écologiques et sociales.

Ce village RSE constituera un lieu de rencontres, de synergies et de partenariats entre acteurs de filières complémentaires.

Cet espace favorisera également la visibilité des territoires, avec la présentation de projets pilotes régionaux et nationaux porteurs de solutions concrètes en matière de développement durable, d'infrastructures responsables ou d'inclusion économique.

Avec cette troisième édition, le Club des Dirigeants Maroc confirme son rôle de catalyseur des transitions responsables. A travers RSE NOW, il réaffirme son ambition de promouvoir une économie régénérative, inclusive et résiliente, portée par l'intelligence collective et les partenariats multi-acteurs.

L'événement s'inscrit dans la volonté du Club de faire de ce rendez-vous un temps fort annuel au service d'un Maroc plus durable, innovant et souverain sur les plans économique, social et environnemental, souligne le Club, appelant l'ensemble des décideurs, industriels, institutions, collectivités, porteurs de projets, jeunes talents et représentants de la société civile à participer activement à cette dynamique collective, en vue de construire les solutions responsables de demain.

Il est à noter que le Club des Dirigeants est une association à but non lucratif, un réseau d'affaires offrant des services à la communauté des dirigeants. En faisant la promotion du Made In Morocco, il possède une couverture régionale, nationale et internationale, ainsi qu'une représentation de tous les secteurs d'activités.

Sa vision est d'être le hub d'affaires, d'influence et de création de valeurs le plus responsable et engagé dans la création de richesse, à travers des principes d'engagement, d'équité et de solidarité. Sa mission est de servir l'écosystème entrepreneurial par le biais des 3c : Connecteur des leaders, Créateur d'opportunités, et Constructeur d'un développement durable.

Ces actions se manifestent à travers des activités pointues, notamment les cercles d'affaires hebdomadaires, les soirées de Networking mensuelles et les congrès thématiques annuels.