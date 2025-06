C'est sous une atmosphère empreinte de confiance et de fierté que le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé, vendredi 13 juin 2025, depuis la ville de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, à la clôture des travaux de la 12ème session de la Conférence des Gouverneurs de province. Un séminaire stratégique organisé avec succès dans un contexte des défis multiples auxquels reste confrontée la RDC, agressée injustement dans sa partie Est par le Rwanda.

Dans son discours marquant la fin du rendez-vous, le Chef de l'Etat a formulé des orientations directes et précises qui, désormais, doivent encadrer, sous son impulsion, la conduite de l'action publique dans chaque province, invitant les Gouverneurs à accorder une place importante à la Couverture Santé Universelle. Le Président Félix Tshisekedi estime, en effet, que la santé en RDC, suivant sa vision, telle qu'endossée par le Gouvernement central, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, constitue un puissant levier de cohésion nationale, un engagement à protéger les plus vulnérables et à bâtir une société durable.

"Au terme de cette 12ème session de la Conférence des Gouverneurs tenue dans cette accueillante ville de Kolwezi, je tiens à exprimer au nom de toute la nation congolaise ma profonde gratitude pour la qualité exceptionnelle de vos échanges, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées fructueuses.

Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces quatre journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables.

Nous l'avons affirmé ensemble : la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au coeur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste, solidaire et durable", a insisté le Chef de l'Etat, dans son allocution.

Les provinces au coeur de la politique nationale de santé

Poursuivant son intervention du jour, il a expliqué ce que représente un secteur sanitaire sécurisé et bien pris en charge par une gestion rigoureuse et responsable à la base. Il a exprimé par la même occasion son engagement à mettre en place les stratégies nécessaires, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du secteur de la Santé en RDC, pour favoriser la mise en oeuvre effective des recommandations issues de la 12ème session de la Conférence des Gouverneurs tenue à Kolwezi.

"Dans chaque province ou territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant nait dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède gratuitement à des soins médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir.

Cette 12ème session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment la nécessité d'assurer à chaque congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, de renforcer l'offre des soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées ;

investir massivement dans la formation et les répartitions équitables de professionnels de santé ; promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire ; inscrire la santé au coeur de toutes nos politiques publiques transversales depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement.

Je m'engage à ce que les engagements issus de vos travaux soient traduits en actions concrètes suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, sera supervisé directement par mon Directeur de cabinet.

Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au coeur de notre politique nationale de santé. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs de notre système de santé qui, souvent, dans des conditions difficiles, assurent, au quotidien, la prise en charge de nos populations. Vous êtes les héros silencieux de notre cohésion sociale. Et la Nation vous doit reconnaissance et respect", a-t-il insisté.

La responsabilité collective engagée

"Madame et messieurs les Gouverneurs de province, votre responsabilité, c'est aujourd'hui de faire de la Couverture Santé Universelle une priorité absolue, en réservant annuellement au moins 15% de vos budgets à ce secteur essentiel. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH/SIDA pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable.

Je ne peux passer sous silence le rappel fait aux Présidents des Assemblées provinciales ainsi qu'aux Gouverneurs de province sur la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle. A l'heure où notre pays affronte une guerre d'agression dans sa partie Est, nous ne pouvons nous permettre le luxe des divisions internes.

Nous devons rester soudés pour relever ensemble tous les défis, y compris ceux liés à la santé. Pour conclure, cette Conférence marque un nouveau départ placé sous le signe de l'action concrète, de la responsabilité collective et des résultats tangibles.

Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège... La 13ème session se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu", a précisé, plus loin, avant de boucler son allocution, le Président Félix Tshisekedi.