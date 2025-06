Sénégal: Le collectif des détenteurs de titres du lotissement dit Hangar Pèlerin interpelle l'Etat

Dans un communiqué, le collectif des détenteurs de titres du lotissement dit Hangar Pèlerin s'adresse à l'Etat du Sénégal. Il rappelle que, dans son communiqué du Conseil des ministres du 12 mars 2025, le gouvernement sénégalais avait annoncé qu'à la fin du mois de juin, le processus de vérification du site prendrait fin. Sauf que le collectif, qui s'attendait à être contacté, affirme n'avoir reçu aucun appel pour l'instant.

« Malgré cette situation alarmante, nous avons entrepris, depuis l'annonce du 12 mars, de nombreuses démarches auprès des autorités compétentes pour exposer notre situation et rechercher une issue concertée. Nous avons adressé des correspondances et sollicité des audiences auprès des ministères et administrations concernés. Hélas, à ce jour, une seule de nos nombreuses sollicitations a reçu une réponse formelle. Ce silence quasi total des autorités face à nos appels nous paraît incompréhensible et nous le déplorons profondément », regrette le collectif.

Et de poursuivre. « À cet égard, nous vous prions, son excellence monsieur le Président de la République et monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir examiner une solution équitable, juste à notre situation. Idéalement, une régularisation de nos titres sur le site du Hangar Pèlerin constituerait l'issue la plus juste. Si toutefois l'annulation de notre lotissement devait être maintenue comme irrévocable, nous demandons à être pleinement associés au processus de réaffectation ou de relogement qui en découlera. Ou en d'autres termes, un recasement dans la même zone comme prévu par certaines dispositions ».

Par ailleurs, le collectif des détenteurs de titres du lotissement dit Hangar Pèlerin souhaite que trois aspects soient pris en compte par l'Etat : une valeur du site de relogement égale au site de départ; des superficies équivalentes ; le respect de la position et de l'orientation des lots

Ce, explique-t-il, pour avoir un traitement juste de leur dossier.