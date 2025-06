A la Chambre basse du Parlement, 8 points étaient à l'ordre du jour de l'avant dernière plénière de la session ordinaire de mars 2025, tenue le samedi 14 Juin. Les Députés Nationaux ont tout d'abord procédé à l'examen et l'adoption du projet de Loi portant Habilitation du Gouvernement ainsi qu'a l'audition des réponses du Directeur Général de la REGIDESO à la question orale avec débat du Député national Tobie Kayumbi après l'épuisement du délai de 48h lui accordé.

S'agissant du projet de Loi portant Habilitation du Gouvernement, porté devant la Représentation Nationale par le Vice-ministre de la Justice et Contentieux International, Samuel Mbemba, ce texte a été adopté par 335 Députés qui ont voté pour, 7 contre, 5 abstentions. Cette habilitation a été accordée au Gouvernement sur les matières ci-après :

- la prorogation de l'état de siège dans la partie Est de la RDC ;

- l'autorisation de la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges ;

- l'autorisation de ratification du protocole relatif à l'accord sur les subventions à la pêche.

Après cette matière, les Elus du Peuple ont auditionné les réponses du DG de la REGIDESO aux préoccupations soulevées par la Représentation Nationale suite à la question orale avec débat du Député National Tobie Kayumbi. S'efforçant à apporter des réponses justes aux questions cruciales des Elus Nationaux parmi lesquelles, la problématique de la déserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national, la qualité de l'eau distribuée, la vétusté des tuyaux, le pourcentage du taux de desserte remise en cause, les recettes mobilisées annuellement pour ne citer que celles-ci. A toutes ces préoccupations, le DG David Tshilumba a appelé les Autorités du Pays y compris l'Assemblée Nationale à « raisonner désormais autrement et innover pour résoudre ce problème. »

« On ne peut pas toujours avoir la main tendue vers l'aide. Il est aussi vrai que les moyens du Budget de l'état ne sont pas suffisants à ce jour et ne les seront peut-être pas dans les 2 à 5 ans qui viennent avec un taux de croissance du PIB ne dépassant pas 8%. Nous avons un choix à faire en tant que Pays. Et vous nos Honorables Députés, vous avez un choix à faire également, »*, a-t-il martelé.

Au DG de la REGIDESO d'ajouter : «Nous la REGIDESO, nous voulons tout simplement vous dire la vérité parce que vous êtes les Elus légitimes du Peuple que nous sommes. Sans les tarifs rémunérateurs et une politique appropriée, il y aura très peu de progrès et les problèmes d'accès à l'eau ne vont que s'aggraver », a-t-il souligné.

Intervenant à la suite des réponses du DG de la REGIDESO, le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, attristé par cette question très cruciale au bien-être de la Population, a invité chacun à jouer sa partition pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette dernière.

Pour sa part, l'auteur de la question orale avec débat, le Député Nkongolo Kayumbi Tobie a dans sa conclusion, formulé des recommandations claires, urgentes et concrètes. Le Speaker de la Chambre basse du Parlement, le Professeur Vital KAMERHE a par ailleurs salué la qualité des recommandations faites et la sincérité du Directeur Général de la REGIDESO, et a rassuré l'accompagnement de l'Assemblée Nationale pour des solutions urgentes.