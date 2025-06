Sénégal: Présidence LSFP - Abdoulaye Saydou Sow - « Je suis dans un processus de consultations »

Après le match de la 27ème journée de Ligue 2 entre l'AS Kaffrine et l'ASAC Ndiambour de Louga ce dimanche, Abdoulaye Saydou Sow a répondu aux questions des journalistes concernant une éventuelle candidature à la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

L'actuel 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) assure que sa décision n'est pas encore prise et qu'il tâte le terrain.

« Je suis dans un processus de consultations et la ligue de football de Kaffrine m'a donné son avis. Je vais continuer à consulter mes amis, tout le monde et lorsque cette consultation sera terminée, je choisirai le moment et le lieu pour faire une déclaration officielle. Et je choisirai la forme qui me conviendrait pour l'annoncer », soutient Abdoulaye Saydou Sow.

Il précise par ailleurs que les rumeurs faisant état d'une candidature officielle de sa part sont infondées. « Ils n'ont pas entendu de ma bouche une déclaration de candidature. Lorsque je déclarerai ma candidature, je choisirai la forme et le lieu. J'ai énormément de respect pour les clubs du Sénégal, pour mes camarades qui sont dans le football. Nous sommes dans un processus de consultation et concertation, ce processus n'étant pas terminé, je ne peux pas me prononcer ».