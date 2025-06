Maroc: FIDADOC 2025 - La créativité documentaire à l'honneur

Une dizaine de projets documentaires en développement ont été présentés, dimanche à Agadir, lors de la séance de pitch de la 16e édition du Festival international du film documentaire (FIDADOC), dans le cadre de sa plateforme d'accompagnement professionnelle, la Ruche documentaire.

Organisée en marge de la compétition officielle, cette séance constitue un temps fort du festival, permettant à de jeunes réalisateurs et réalisatrices du Maroc et d'autres pays du Sud de défendre leurs projets devant un panel de professionnels du cinéma : producteurs, diffuseurs, distributeurs et programmateurs de festivals.

Dans une déclaration à la MAP, Line Peyron, cinéaste, a salué "une initiative essentielle qui donne à voir des trajectoires singulières, à des moments très sensibles de leur processus de création. Ce sont souvent des projets encore fragiles, mais porteurs d'une sincérité bouleversante", a-t-elle affirmé.

Elle a, dans ce sens, souligné ressentir une urgence de raconter, de filmer, de témoigner, estimant que ce type de moment rappelle pourquoi le documentaire est un art à part entière, profondément ancré dans le réel, mais libre dans sa forme et sa narration.

"En tant que cinéaste, je repars de cette séance de pitch avec une immense admiration pour cette nouvelle génération de regardeurs et de raconteurs. Ils posent des questions essentielles, sans détour, avec courage. Et cela, à mes yeux, est déjà un acte de cinéma", a-t-elle conclu.

Organisé à l'initiative de l'Association de culture et d'Education par l'audiovisuel (ACEA), le FIDADOC, qui se poursuit jusqu'au 18 juin à Agadir, offre aux cinéphiles et passionnés du cinéma du réel au Maroc l'occasion de découvrir une sélection exigeante et engagée de films documentaires internationaux, en présence de leurs auteurs et de plusieurs invités de marque.